'AKP’deki gerileme seçmen - parti bağının gevşediğine işaret'

Siyaset Bilimci Prof. Dr. Tanju Tosun ilk tur sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde iktidar partisinin seçmeni ile bağının zayıfladığına dikkat çekti, MHP'nin oylarındaki artışı ise AKP'ye giden oyların geri dönüşü olarak açıkladı.

Evrensel'den Emirhan Durmaz'ın sorularını yanıtlayan Tosun, ikinci tur için yüz yüze iletişimin artırılması gerektiğini belirtti.

Tosun, "Ekonomiden negatif etkilenen kesimin sandığa gitmemiş olma ihtimali de bulunuyor. Ancak görünen o ki, Cumhur İttifakı'nın ‘beka ve güvenlik’ eksenli kodları seçmen tarafından alınmış ve yoksullaşma olgusu bu endişenin arka planında kalmış. Umut ve huzur temelli bir söylem geliştiren Kemal Bey’in endişelere ilişkin de söylem geliştirmesi gerekirdi" ifadelerini kullandı.

Seçmen tercihleri bakımından parti geçişkenliğinin göze çarptığını belirten Tosun, "Siyaset biliminde oynaklık endeksi dediğimiz bir kavram vardır. Seçmenlerin parti tercihlerindeki geçişkenliğini ifade eden bu oran 2018 seçimlerine oranla hayli artmış görünüyor. Öyle ki, 2018 seçimlerinde yüzde 5 dolaylarında seyreden oran 2023 seçimlerinde yaptığımız hesaplara göre yüzde 17’ye yükselmiş durumda. Bu tabii şu durumu ortaya koyuyor, geçiş olgusu, oynaklık endeksi bu seviyede iken yüzde 4-5’lik bir farkla önde olmak hiçbir şekilde ikinci turu garanti altına alamaz" dedi.

'KENDİ GÜÇLÜ YÖNLERİNİ ÖNE ÇIKARMALI'

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikinci tur öncesi söylemlerini de değerlendiren Tosun, şöyle konuştu:

"Kemal Bey ilk turda umut-huzur temelli ürettiği söylem ile kendi kitlesini konsolide edebildi. Ötesine geçilmesi gerekli görünürken, bugün ikinci tur stratejisi açısından ‘kapsayıcı vatanseverlik’ olarak adlandırdığımız bir dil kuşandı. Bu söylem biçimi Türkiye’nin sosyolojik dinamikleri göz önüne alındığında pozitif bir etki yaratabilir. Bununla birlikte, elbette Oğan gibi yeni müttefikler oluşturmaya çalışıyor. Kemal Bey, endişeleri gidermeye yönelik bir politika izleyecek gibi duruyor.

İkinci turda daha agresif kampanya dilleri göreceğiz. Lakin kanımca Kemal Bey’in rakibi agresif bir dille eleştirmek yerine kendi güçlü yönlerini öne çıkarması daha uygun olabilir. Örneğin göçmen politikasına ilişkin sarf ettikleri mutabakat metninde de yazan şeylerdi. Bunların daha yüksek sesle ifade edilmesi ve daha duyulabilir kılınması gerekliliği görülmüş olacak ki, bir ton artırma ve vurgulama görüyoruz."

'İKNA İÇİN YÜZ YÜZE İLETİŞİM GEREKİYOR'

Son olarak ikinci tur stratejisine ilişkin önerilerini sunan Tosun, "Kitleleri ikna etmek hem çok güçlü bir medya etkileşimi hem de güçlü bir yüz yüze iletişim gerektirir. Buranın dikkate alınmasıyla beraber daha geniş alanlara nüfuz açısından belirli sivil toplum örgütlerinin devreye sokulması gerektiğine inanıyorum" dedi.