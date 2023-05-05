Abdulkadir Selvi: Üç güvenilir ankete göre Erdoğan yüzde 50'yi aştı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşesinde iktidara yakın üç anket şirketinin anketinde Erdoğan'ın yüzde 50'yi geçtiğini söyledi.

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Abdulkadir Selvi: Üç güvenilir ankete göre Erdoğan yüzde 50'yi aştı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Optimar, Sonar ve Areda-Survey'in anketlerinde Tayyip Erdoğan'ın yüzde 50'yi aşan tek aday olduğunu belirterek, "Erdoğan şimdiden yüzde 51’e ulaşırken Kılıçdaroğlu yüzde 45 sınırında. Ayrıca kamuoyuna açıklanmasa da anket yapılmaya devam edecek" diye yazdı.

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Üç güvenilir ankete göre Cumhurbaşkanlığı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın yüzde 50 sınırını aştığını kaydeden Selvi, "Yüzde 51 bandına ulaştı. Kılıçdaroğlu yüzde 45 sınırına yaklaştı. Yüzde 50 bandını aşan Erdoğan’ın birkaç puan daha alması durumunda ilk turda kazanma şansı yükseldi. Kılıçdaroğlu henüz yüzde 45 sınırını aşamadığı için seçimi kazanması için gerekli olan ‘yüzde 50 artı’ya ulaşma imkânı zor gözüküyor" ifadelerini kullandı.

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Etiketler
anket 2023 cumhurbaşkanı adayları 2023 seçim Abdulkadir Selvi
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