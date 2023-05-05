14 Mayıs öncesi Tarkan'dan dikkat çeken paylaşım

Megastar Tarkan, 14 Mayıs seçimi öncesi İzmir konserindeki sözünü paylaştı. Tarkan, "Birlik olmamız lazım, barış içinde, huzur içinde yaşamamız lazım. Biz öyle bir milletiz, bunu bir daha yakalamamız lazım." dedi.

14 Mayıs öncesi Tarkan'dan dikkat çeken paylaşım

Sanatçı Tarkan, seçimler yaklaşırken dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Tarkan, Instagram hesabından 9 Eylül 2022 İzmir konserinden bir görüntü paylaştı.

Paylaşımını "Birlik olmamız lazım, barış içinde, huzur içinde yaşamamız lazım. Biz öyle bir milletiz, bunu bir daha yakalamamız lazım" sözleriyle paylaşan Tarkan, videoda şu açıklamayı yapıyor:

"Konserin sonunda kısa bir konuşma yapan Tarkan ise “Hep böyle sevgi ve neşe içinde kalın. Her şeyi kafaya takmayın. Üç günlük dünya. Gördünüz sahnem yıkıldı. Hayatta ne olacağı hiç belli olmuyor. Pamuk ipliğinde bir hayat. O yüzden her anın değerini bilmek lazım. Her günü son günümüz gibi yaşamak lazım. Birbirimizi sevmemiz lazım. Kırmamamız, birlik olmamız lazım. Barış ve huzur içinde yaşamamız lazım. Biz öyle bir milletiz, bunu bir daha yakalamamız lazım."

14 Mayıs öncesi Tarkan'dan dikkat çeken paylaşım - Resim : 1

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