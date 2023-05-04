Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un boşanma tarihi belli oldu

Ağustos 2022'de evlenen şarkıcı Oğuzhan Koç ile oyuncu Demet Özdemir'in boşanma tarihi belli oldu.

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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un boşanma tarihi belli oldu

Oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç, evliliklerinin 8. ayında karşılaştıkları kriz sonrasında boşanma kararı almıştı. İkilinin boşanma detayları da artık belli oldu.

Anlaşmalı olarak ayrılacak olan çift, 8 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00'da Adalar Adliyesi'nde boşanacak. İddialara göre, çift boşanma sürecinde birbirlerinden herhangi bir talepte bulunmadı.

"EVLİLİĞİMİZİ YÜRÜTEMEDİK"

İhanet iddialarına da açıklık getiren çift, iddiaların kesin bir dille yalan olduğunu belirtmişti. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, boşanma kararlarıyla ilgili olarak ortak bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Evliliğimizi bir süredir yürütemediğimizi görüp sona erdirme kararı aldığımız doğrudur. Karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde aldığımız bu kararın, ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkileyeceğini biliyor; onları üzmeden, yıpratmadan bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz. Siz basın mensubu arkadaşlarımızın da bu sürece aynı hassasiyetle yaklaşmasını önemle rica ediyoruz."

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