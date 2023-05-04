Merve Boluğur imaj değiştirdi

Merve Boluğur, son zamanlarda yaptığı paylaşımlarıyla dikkat çeken bir isim. DJ Mert Aydın ile evlenip kısa sürede boşanma kararı almasıyla gündeme gelen oyuncu, sosyal medyada oldukça popüler bir figür haline geldi.

Geçtiğimiz günlerde tatil sezonunu açan Boluğur, saçlarını kestirerek imajını yeniledi. Kısacık saç kesimiyle hayranlarının karşısına çıkan oyuncu, bu değişikliğini de sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

Ancak Boluğur, paylaşımında dünyaca ünlü oyuncu Kristen Stewart'a gönderme yaparak "Kristen işine bak kardeşim" notunu kullanmasıyla da dikkatleri üzerine çekti.