Millet İttifakı'nın stratejik oy hesabı: Hangi ilde hangi partiye oy vermek 360 vekili getirir?
14 Mayıs seçimlerine az bir zaman kala partiler ve ittifaklar çalışmalarını sürdürüyor. Ortak listeyle seçime giren Millet İttifakı'nda ise 360 vekil hesabı yapılıyor.
14 Mayıs seçimlerine günler kala, ittifakların parlamento yarışı da hız kazandı. 16 ilde fermuar liste ile seçime girmeye hazırlanan İYİ Parti ve CHP'de 360 vekil hesapları da yapılmaya başlandı.
Twitter'da 360vekilcinortak isimli hesap, fermuar listeyle seçime girilen 16 ilde hangi partiye oy verildiğinde neler yaşanacağını detaylı bir şekilde analiz etti.
Hesabın analizleri şöyle:
Millet İttifakı, toplam 2 milletvekiline sahip olan Bartın'da seçimlere ortak liste ile giriyor ve bu sayede 1 milletvekili kazanıyor.
Millet İttifakı’nın 2 milletvekilinin tamamını kazanması için ise %10 oy (13.329 seçmen) gerekmekte.
Millet İttifakı, 2 milletvekiline sahip Çankırı'da 2018 yılında milletvekiline sahip olamamıştı.
Millet İttifakı, Çankırı'da seçimlere ortak liste halinde giriyor ve oylarını %5 arttırması halinde (5.996 seçmen) 1 milletvekilliği kazanabiliyor.