Anket şirketlerinin geçmiş dönem karneleri: Hangisi, hangi seçimde, hangi tahmini yaptı?
14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala, anket şirketleri kamuoyu ile peş peşe anket sonuçlarını paylaşmaya başladı. Peki hangi anket şirketi güvenilir, hangi anket şirketi değil?
Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için geri sayım başladı. Seçim sonucuna en yakın tahmini yapmak isteyen anket şirketleri de birbiriyle yarışmaya başladı. Peki anket şirketlerinin geçmiş dönem karneleri nasıl?
600vekil.com internet sitesi, anket şirketlerinin geçmiş dönem tahminlerini inceledi. Hangi anket şirketinin hangi seçimde isabetli tahminler yaptığı da ortaya çıktı.
İşte anket şirketlerinin geçmiş dönem karneleri:
KONDA
En güvenilir anket şirketlerinin başında gelen Konda, yaptığı isabetli tahminlerle dikkat çekiyor. Konda'nın 9 farklı anketini inceleyen site, o anketleri ve Konda'nın tahminlerini karşılaştırdı.
İşte o anketler ve sonuçlar:
|2019 Haziran İstanbul Yerel Seçim
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KONDA ANKETİ
Yıldırım: %45
İmamoğlu: %54
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SEÇİM SONUCU
Yıldırım: %44.99
İmamoğlu: %54.21