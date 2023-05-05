Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı yeni video: En düşük memur maaşı asgari ücretin 2,5 katı olacak

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, memurların eriyen maaşları ve uzayan mesailerine dikkat çekerek, vaatlerini sıraladı.

Kılıçdaroğlu, ‘kamu, memurlar’ başlığıyla yeni bir video paylaştı. Memurların perişan edildiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu,“2012’de en düşük memur maaşı asgari ücretin 2,5 katıydı. Şuanda bu oran 1,4’lere kadar geriledi. İşte bu yüzden iktidara gelir gelmez en düşük memur maaşını asgari ücretin 2,5 katına çıkaracağım. Yani Bugünün tutarlarıyla en düşük maaş net 21 bin 265 lira seviyesinde olacak” dedi.

Hayatının 27,5 yılını devlette geçirdiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Memurlara baharı getirecek biri varsa inanın bana o da Bay Kemal’dir” ifadesini kullandı.

100 BİN ATAMA SÖZÜ

Memurların tek sıkıntısının maaş da olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, polislerin uzun çalışma saatleri ve intiharlarına değindi.

Öğretmenlerin sorununa da değinen Kılıçdaroğlu, 15 Mayıs’tan sonra 100 bin öğretmen ve 100 bin de güvenlik görevlisinin atanacağını söyledi.

Kılıçdaroğlu ayrıca sözleşmeli, ücretli ve kadrolu ayrımının kaldırılacağını ve tüm öğretmenlerin kadrolu olacağını kaydetti.