Siyasette özlenen sahne: AKP'li Özlem Zengin ve CHP'li Engin Altay birlikte şarkı söyledi

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, milletvekili adayı oldukları İstanbul 3'üncü bölgede seçim çalışmalarını sürdürürken Silivri'de karşılaştı. Zengin ve Altay, ilçedeki gençlerle birlikte "Gesi Bağları" türküsünü söyledi.

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14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala, partiler çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Milletvekili adayı oldukları İstanbul 3'üncü bölgede seçim çalışmalarını sürdüren AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Silivri'de karşılaştı.

"ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Zengin ve Altay, ilçede gençlerle Gesi Bağları türküsünü söyledi. Zengin, o anları sosyal medya hesabından "Ve bu karşılaşmaya şarkılarıyla eşlik eden Silivrili Gençlerden şahane 'Gesi Bağları' yorumu… Çok teşekkür ediyoruz… " notuyla paylaştı.

Siyasette özlenen sahne: AKP'li Özlem Zengin ve CHP'li Engin Altay birlikte şarkı söyledi - Resim : 1

"GELİN HEP BİRLİKTE BENCE MİLLETİN SESİNİ DİNLEYELİM"

Özlem Zengin'in paylaşımını alıntılayan Engin Altay ise "Özlem hanım, ikimizin de sesi güzel gibi ne dersiniz? Gelin hep birlikte bence milletin sesini dinleyelim. Ne diyelim? Haydi Türkiye'm Haydi" mesajını paylaştı.

Siyasette özlenen sahne: AKP'li Özlem Zengin ve CHP'li Engin Altay birlikte şarkı söyledi - Resim : 2

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