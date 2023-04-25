'4 Mayıs 2021 tarihini hafızamızdan silmeyelim, 14 Mayıs sonrası çok konuşulacak'

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 4 Mayıs 2021'de 'Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünde yeni anayasa' vizyonuyla 100 maddelik bir öneri hazırladıklarını açıkladığını hatırlattı.

Bu tarihin unutulmaması gerektiğini, 14 Mayıs sonrası çok konuşulacağını vurgulayan gazeteci, "Daha önce yazdım ama seçim yaklaştı ve tarihe not düşmek gerekiyor" ifadesini kullandı.

MHP'nin önerisinde yürütme organı 'başkan' ve idare' şeklinde iki başlık altında düzenleniyor. Başkanlık Sistemi, yeni anayasa bütünlüğü içinde 'kurumsal yapıya' kavuşturularak, cumhurbaşkanı ile birlikte iki cumhurbaşkanı yardımcısının seçilmesi öngörülüyor.





Kabine anayasal statüye dahil edilirken, Başkanlık Hükümet Programı'nın Meclis'e sunulması yöntemi getiriliyor. Başkanlık kararnameleri ile kanunların yetki alanları çatışmayacak şekilde düzenleniyor.





Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM), yüz yıl önce kuruluş felsefesinde var olan 'milli birliği sağlama' misyonunu güçlendirme amacıyla TBMM Başkanı'na 'tarafsız konumuyla' milli uzlaşmanın sağlanmasında ve siyasi krizlerin çözümünde arabuluculuk işlevi yükleniyor.





Meclis'in yetkileri; kanun yapımında, anlaşmaların onaylanmasında ve sona erdirilmesinde, bütçenin kabul edilmesinde, anayasal kurum ve kuruluşlara üye seçmede, meclis soruşturması açılmasında güçlendiriliyor.

Erkin, tüm bu maddelere köşesinde yer verdikten sonra "Bence 14 Mayıs sonrasında Cumhur da Millet de sistem konusunda uzlaşıya yol alacak. Bunu göreceğiz" yorumunu yaptı.

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