CHP göç eden depremzedeleri sandığa taşıyacak: 'İl başkanlıklarımıza başvurun, son güne bırakmayın'

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 50 bini aşkın kişinin hayatına mal olan depremler nedeniyle binlerce vatandaş, yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kaldı. Birçoğu, seçim kaydını bulundukları yerlere aldıramadı.

Bu durum, 'önümüzdeki seçimin Türkiye'nin kaderini belirleyeceği' düşüncesinden hareketle endişelere yol açtı. Tartışmalar sürerken CHP'den kritik bir hamle geldi. CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, bu kişileri sandığa götüreceklerini açıkladı.

Milliyet gazetesinden Mehtap Gökdemir'e konuşan Atıcı, "Son güne kalmamak kaydıyla taşıyabileceğimiz bütün seçmenleri taşımayı hedefliyoruz. Biz orada çadır, konteyner hazırlamaya çalışıyoruz. Hangi şehirde yaşıyorsanız, o şehrin CHP il başkanlığına başvuruda bulunun" dedi.

Atıcı, şu uyarıları da yaptı:

"CHP’li belediyeler, parti örgütleri imkanları ölçüsünde başvuranları taşıyacak. Ama bize güvenip, 'nasıl olsa CHP bizi taşıyacak' deyip kimse bu işi son güne bırakmasın. Çünkü bir otobüs 40 yolcu alıyor. 1.5 milyon seçmenden bahsediyoruz. Bu yaklaşık 40 bin otobüs demek. Seçimden en geç bir hafta öncesine kadar başvurularını il başkanlıklarımıza yapsınlar. Herkesi taşımaya çalışacağız. Ama bu iş son güne kalırsa, devlet dahi bu kadar insanı taşıyamaz.”