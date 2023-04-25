Selahattin Demirtaş cezaevinden son halini paylaştı: 'Size güveniyorum'

Kasım 2016'dan beri tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabı üzerinden son halini paylaştı. Demirtaş, seçmene "mühür sende, oyunu değişim için kullan" çağrısı yaptı.

Selahattin Demirtaş cezaevinden son halini paylaştı: 'Size güveniyorum'

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medyayı en aktif kullanan liderlerden biri... Seçmene vereceği mesajları Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla ileten Demirtaş, son paylaşımıyla seçmene yine çağrıda bulundu. "Mühür sende" diyen Demirtaş, "Devran dönsün" ifadelerini de kullandı.

Son halini de sosyal medya hesabından paylaşan Demirtaş'ın ifadeleri şöyle:

Haydi emekçi kardeşim.

Alın terinin hakkını çalanlara derslerini verme zamanıdır çünkü mühür sende, patron sensin.

Lütfen oyunu değişim için kullan ki, bu #DevranDönsün artık.

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 Selahattin Demirtaş cezaevinden son halini paylaştı: 'Size güveniyorum' - Resim : 2

Selahattin Demirtaş cezaevinden son halini paylaştı: 'Size güveniyorum' - Resim : 3

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