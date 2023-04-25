Selahattin Demirtaş cezaevinden son halini paylaştı: 'Size güveniyorum'

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medyayı en aktif kullanan liderlerden biri... Seçmene vereceği mesajları Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla ileten Demirtaş, son paylaşımıyla seçmene yine çağrıda bulundu. "Mühür sende" diyen Demirtaş, "Devran dönsün" ifadelerini de kullandı.

Son halini de sosyal medya hesabından paylaşan Demirtaş'ın ifadeleri şöyle:

Haydi emekçi kardeşim.

Alın terinin hakkını çalanlara derslerini verme zamanıdır çünkü mühür sende, patron sensin.

Lütfen oyunu değişim için kullan ki, bu #DevranDönsün artık.