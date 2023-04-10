4 kardeş 4 farklı partiden aday oldu

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim takvimi işlerken; partiler de milletvekilleri listelerini son tarih olan 9 Nisan'da teslim etti.

TATAR KARDEŞLER 4 FARKLI PARTİDEN ADAY

Gazete Duvar'ın haberine göre; listelerde dikkat çeken isimler yer alıyor. Mesela Şırnak'ta 4 kardeşin farklı partilerden aday olduğu görüldü.

Sabri Tatar Yeniden Refah Partisi’den, Arslan Tatar AKP’den, MHP Şırnak İl Başkanı Halil Tatar MHP’den Mahmut Tatar ise Zafer Partisi’nden milletvekili adayı oldu.

Cumhuriyet Gazetesi'nden Miyase İlknur da bugünkü köşe yazısında bu konuya değindi.

"Bazı aile ve aşiretler birden çok partide seçilecek yerlere üyelerini yerleştirme başarısı gösterdiler" diyen İlknur, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Bunların başında Diyarbakırlı Ensarioğlu ailesi geliyor. AKP’den Galip Ensarioğlu Diyarbakır’da liste başı olurken, aynı aileden Vejdin Ensarioğlu da yine Diyarbakır’dan İYİ Parti’nin ilk sırasında yer aldı. İYİ Parti, Salim Ensarioğlu’nu da İstanbul 2. Bölge ikinci sıradan aday gösterdi.

Gaziantep’te Nizipli Altunbaş ailesi de hem İYİ Parti’den hem de CHP’den iki üyesini listelere yazdırdı.

TUĞRUL TÜRKEŞ AKP'DEN, KARDEŞİ İYİ PARTİ'DEN LİSTE BAŞI

Türkeş ailesi de geçen dönem olduğu gibi bu kez de Meclis’te iki isimle temsil edilecek. Tuğrul Türkeş Ankara’dan AKP’nin liste başı olurken kardeşi Ayyüce Türkeş İYİ Parti’nin Adana’dan liste başı oldu.

Bedirhanoğlu aşireti, Bitlis ve Van’dan AKP ve CHP listesinde temsil edildi. Seracettin Bedirhanoğlu, CHP Van’dan liste başı olurken, Turhan Bedirhanoğlu Bitlis’ten AKP’nin adayı oldu. Arvas ailesi de Van’dan hem AKP hem de MHP listelerinde yer buldu. Abdülhalat Arvas AKP’nin Van üçüncü sıra adayı olurken Abdülselam Arvas MHP’nin Van’dan 4. sıra adaylığına getirildi."