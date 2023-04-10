'Mehmet Aslantuğ'un solcular ve Kürtler için ayrı bir önemi var'

Gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV'de yayınlanan 'Sansürsüz' programında Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) dün itibariyle Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunduğu milletvekili aday listelerini değerlendirdi.

Partinin ortaya önemli bir iddia koyduğunu belirten Pehlivan, "Sosyalistler bugüne kadar maalesef Türkiye tarihinde çok ötekileştirildi, çok kriminalleştirildi, çok da fazla zulüm gördüler. İnsanların onlara dair önyargıları vardı. Belki de uzun zaman sonra ilk kez bu kadar popülerleştirdi. O anlamda Türkiye İşçi Partisi'nin kendi logosuyla seçime girme çabasını önemsiyorum. TİP'in çok az finansmanı var. Çok az geliri var. Biliyorum ki gönüllülük esasıyla ayakta durmaya çalışıyor" dedi.

Pehlivan; meslektaşları İrfan Değirmenci, Ahmet Şık ve hukuk tarihine bir skandal olarak adını yazdıran Gezi davası kapsamında tutuklu bulunan Can Atalay'ın adaylıklarının önemine dikkati çektikten sonra oyuncu Mehmet Aslantuğ için ayrı bir parantez açtı.

'AHMET KAYA'YA TEK BAŞINA SİPER OLDU'

"Mehmet Aslantuğ'un ayrı bir önemi var. Bir yandan da Mehmet Aslantuğ'un solcular ve Kürtler için ayrı bir önemi vardır. Bakın 99'da yanlış hatırlamıyorsam Magazin Gazetecileri Derneği gecesinde Ahmet Kaya'nın 'Ben Kürtçe bir şarkı okuyacağım' sözlerinden sonra bütün hatırlayın bütün o ünlü şarkıcılar ona çatal - bıçak fırlatırken Mehmet Aslantuğ tek başına ona siper olmuş bir insandı.

Ki Mehmet Aslantuğ aslında milliyetçilik yönü de çok bilinen bir insandı yıllarca. Ahmet Kaya'yla pek anıldığını görmemiştik o zamana kadar. Solcuların ve Kürtlerin ona karşı bir vefa duygusu da vardır. Ahmet Kaya sürgüne giderken ona sahip çıkan insanlardan birisiydi. O anlamda doğru bir tercih olduğunu düşünüyorum."