İYİ Parti'de 'İdris Naim Şahin' istifası!

Eski AKP'li İdris Naim Şahin'in İYİ Parti'de Ordu 1. sıradan aday gösterilmesine tepki gösteren Ordu İl Kurucu Üyesi ve eski İl Başkan Yardımcısı Nuray Özdemir partiden istifa etti.

İYİ Parti'de 'İdris Naim Şahin' istifası!

Ordu’da İYİ Parti eski İl Başkan Yardımcısı ve parti kurucusu Nuray Özdemir, İdris Naim Şahin’in 1. sıra milletvekili adayı yapılmasına tepki olarak partiden istifa etti.
Bir dönem AKP’de siyaset yapan, İçişleri Bakanlığı döneminde potları ve gafları ile tepki toplayan İdris Naim Şahin, bakanlık görevinden alınmasının ardından partiden istifa etti.

İstifasının ardından Milat Partisi’ni kuran ancak beklediği ilgiyi göremeyince kurduğu partiden istifa eden Şahin, CHP ile temas kurdu. Buradan ilgi göremeyen Şahin, Saadet Partisi’ne geçerek Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Seçimi kaybeden Şahin, Genel İdare Kurulu Üyesi olduğu Saadet Partisi’nden istifa ederek bu kez İYİ Parti’ye geçti.

"EMEĞİ HİÇE SAYANLARLA AYNI YOLDA YÜRÜMEMİN ANLAMI YOK"

Şahin, Ordu 1. sıra milletvekili adayı olarak gösterildi.

Şahin’in adaylığı partide tepkiye sebep oldu. İYİ Parti‘nin Ordu İl Kurucu Üyesi ve eski İl Başkan Yardımcısı Nuray Özdemir, görevinden ve partisinden istifa etti. Özdemir açıklamasında, “Aktif olarak siyaset yaptığım, kurucu üyesi olduğum, 3 yıl mali başkanlık ve il başkan yardımcılığı yaptığım İYİ Parti'den kendime olan saygımdan dolayı istifa ediyorum. Emeği hiçe sayanlarla aynı yolda yürümemin bir anlamı yok” dedi.

Kaynak: İHA

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