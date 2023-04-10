Yeniden Refah Partisi'nde toplu istifa
Yeniden Refah Partisi Konyaaltı İlçe Başkanı Turan Çakırtaş, beraberindekilerle birlikte partiden istifa ettiğini duyurdu.
Yeniden Refah Partisi Konyaaltı İlçe Başkanı Turan Çakırtaş, yönetimi ile birlikte partisinden istifa ettiğini duyurdu.
İstifa kararını sosyal medya hesabından duyuran Çakırtaş, "Yeniden Refah Partisi Konyaaltı İlçe Başkanlığı görevimden inandığım değerler ile temsil ettiğim makam çeliştiği için yönetimim ile beraber istifa ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Çakırtaş, mart ayında Yeniden Refah Partisi'nden 28. Dönem Antalya Milletvekili aday adayı olmuştu.
Kaynak: Gerçek Gündem
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