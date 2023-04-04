AKP'nin 'İnce' planı ne? İşte kulislerde konuşulanlar

TBMM ve Cumhurbaşkanı seçimleri için çalışmalarını sürdüren iktidar partisi ve ortağı, muhalefetin tahmini oy oranları üzerinden hesaplarını yapıyor. Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı seçimini birinci turda kazanma şansının olmadığı tespiti ile hareket eden AKP’nin senaryolarının baş aktörü Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce oldu.

Millet İttifakı’nın ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve Zafer Partisi’nin adayı Sinan Oğan arasında geçecek cumhurbaşkanlığı yarışında iktidarın, mevcut tabloda ilk turu kazanmanın güçleştiği tespitinde olduğu öğrenildi.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, olası seçim sonuçları hakkında çok sayıda simülasyon hazırlayan iktidar partisi, seçimlerin birinci turda Cumhur İttifakı lehine noktalanmasının İnce’nin oylarına bağlı olduğunu belirledi. Buna göre, Muharrem İnce’ye verilecek oyların büyük çoğunluğunun muhalefetten gideceğini hesaba katan iktidar, İnce’nin oy oranının yüzde 3 seviyelerinde kalması durumunda, seçimi ilk turda Kılıçdaroğlu’nun kazanacağını değerlendiriyor. İktidar, aynı simülasyonda İnce’nin oyunun yüzde 5’i aşması durumunda ise seçimlerin ikinci tura kalacağını hesapladı.

GÜVEN VE KRİZ KOZLARI

İnce’nin istenilen seviyede oy oranına ulaşması ve seçimin ikinci tura kalması durumunda iktidarın en büyük kozu, “güven” ve “istikrar” olacak. İktidar, 14 Mayıs TBMM seçimlerinde muhalefetin sayısal üstünlük sağlayamaması durumunda “kriz” söylemini dillendirmeyi planlıyor. “Erdoğan ile Kılıçdaroğlu’nun yarışacağı ikinci tur öncesinde, Meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı’nda olursa seçmen Meclis’i başka, Cumhurbaşkanlığı’nı başka kesimlerin yönetmesini istemez. Kriz çıkacağını bilir. Olası bir yönetim krizindense mevcut cumhurbaşkanının görevde kalmasını tercih eder” görüşü dillendiriliyor.

HÜDA-PAR’DAN BASKI

Bir dönem daha yönetimde kalma uğruna Hizbullah ile bağlantısı bulunduğu bilinen HÜDA-PAR’ı ittifaka dahil eden AKP, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için liste oluşturmakta zorlanıyor. Bölgede kendi adaylarına güvenen iktidara, HÜDA-PAR’dan liste talebi gittiği bildirildi. Buna göre, HDP’nin sadece kendi adayları tarafından yenilebileceğini öne süren HÜDA-PAR, bölgede kendi adayları ile yarışılmasını istedi. İktidar ise en çok beş milletvekili kontenjanı vermeyi planladığını parti yönetimine iletti. HÜDA-PAR’ın bölge illeri dışında İstanbul’da da en az iki kontenjan talebinde bulunduğu öne sürüldü.

TSK’DE İÇKİ İHRACI TEKLİFİ GÜNDEME GELMEYEBİLİR

Seçimlerin yaklaşmasının ardından TBMM’de de 27’nci yasama döneminde son haftaya girildi. Milletvekillerinin seçim bölgelerine dağılacak olması nedeniyle çalışmaların bu hafta sonu noktalanması planlanıyor. BOTAŞ’ın faaliyetlerinin ayrıştırılması ve yeniden yapılandırılması amacıyla şirket kurulabilmesini öngören, Erdoğan’a da bu şirket konusunda geniş yetkiler veren düzenlemenin de Genel Kurul gündemine gelmesinin ardından sağlık alanında düzenlemeler içeren teklif görüşülecek. Son olarak “helal bankacılık” olarak da adlandırılan katılım finans kuruluşları hakkındaki teklifi ele alacak Genel Kurul, daha sonra çalışmalarını bitirecek.

TSK’de mahkeme emri olmadan arama işlemlerinin yapılabilmesine ve uzman erbaşların özel hayatlarında tükettikleri içki nedeniyle meslekten çıkarılmasına neden olacak kanun teklifinin ise muhalefetin yoğun itirazları nedeniyle gündeme alınmayabileceği ifade edildi. Bu konudaki son kararın Meclis çalışmalarının geldiği aşamaya göre Perşembe günü verileceği ifade edildi.

DEPREM KOMİSYONU RİSKTE

6 Şubat depremlerinin ardından kurulan TBMM Deprem Araştırma Komisyonu’nun çalışmaları da yarım kalma tehlikesi ile karşı karşıya. Bugüne kadar 10 kez toplanan komisyon, henüz rapor hazırlama aşamasına gelemedi. Bugünden itibaren dört gün aralıksız çalışacak komisyon, daha sonra taslak raporu kaleme alacak. Bu raporun Genel Kurul’da görüşülme ihtimalinin ise düşük olduğu kaydedildi. Hiranur Vakfı’nda ortaya çıkan “6 yaşında kız çocuğuna sistematik istismar” skandalının ardından kurulan TBMM Çocuk İstismarını Araştırma Komisyonu da aynı sona doğru ilerliyor. Taslak raporunu hazırlayan ancak bu raporu nihai rapora henüz dönüştüremeyen komisyon hakkındaki son kararın yarın verileceği bildirildi.