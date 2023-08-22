Yurtdışından diş tedavisine geldi, ölümden döndü!

Belçika'nın Brüksel kentinde yaşayan 56 yaşındaki D.K., diş tedavisi için geldiği Afyonkarahisar'da ölümden döndü.

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Yurtdışından diş tedavisine geldi, ölümden döndü!

Belçika’nın Brüksel kentinde yaşayan 56 yaşındaki D.K., isimli gurbetçi vatandaş implant diş tedavisi için Afyonkarahisar ilçesi Emirdağ’daki bir kliniğe gitti.

Operasyon esnasında birbirine yapışık halde olan iki adet implant bir anda hastanın dişinden düştü.

HASTANEYE KALDIRILDI

İmplantlar ardından hasta yutkununca akciğerlere kaçıp sağ nefes borusunu tıkadı. Nefes almakta zorlanan D.K., ardından Emirdağ Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yurtdışından diş tedavisine geldi, ölümden döndü! - Resim : 1

ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Burada yapılan müdahalenin ardından D.K., Afyonkarahisar kent merkezindeki bir hastaneye sevk edildi. Burada D.K.'nın akciğerine kaçan implantlar cerrahi operasyona gerek kalmadan, bronkoskopi yöntemi adı verilen tıbbi müdahale ile çıkarıldı. İmplant yüzünden ölüm tehlikesi atlatan D.K., birkaç gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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