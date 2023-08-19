Koronavirüs geri döndü: Komşuda vakalar artıyor!

Yunanistan'da Covid-19'un Eris varyantı vakaları artış gösteriyor. Eylül ayında okulların açılması ve kapalı alan kullanımının artmasının, vaka sayısında daha fazla artışa neden olabileceği ifade ediliyor.

Koronavirüs geri döndü: Komşuda vakalar artıyor!

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumunun (EODY) 7-13 Ağustos verilerine göre, Covid-19 nedeniyle hastanede tedavi altına alınanların sayısı, önceki dört haftanın ortalamasına göre yüzde 71 arttı.

Eris varyantının tüm Covid-19 varyantları içindeki oranı bir önceki hafta yüzde 11 iken, ağustosun ikinci haftasında yüzde 16'ya çıktı.

Selanik Eczacılar Birliğinin (FSTH) açıklamasında, ağustos ayında eczanelerden temin edilen Covid-19 test kitleri ve eczanelerde yaptırılan Covid-19 testlerinin sayısının bir önceki döneme göre iki katına çıktığı bildirildi.

Ayrıca aynı dönemde eczanelere Covid-19 testi için gelen her 8 hastadan 5'inin sonucunun pozitif olduğu kaydedildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'ye konuşan Atina-Pire Hastane Doktorları Birliği (EINAP) Başkanı Matina Pagoni, özellikle Girit Adası'nda Eris'in bir hayli yaygın olduğunu belirtti.

Pagoni, eylülde okulların açılması ve kapalı alan kullanımının artmasıyla vaka sayısında artış yaşanabileceğini ifade etti.

Etiketler
Koronavirüs
Maden suyu içerken hiç dikkat etmedik! Besin değerini uçuran hata! Maden suyu içerken hiç dikkat etmedik! Besin değerini uçuran hata!
Süt + biber birleşiminin bilinmeyen etkisi! Kavurmasını yapıp yenilirse eğer... Süt + biber birleşiminin bilinmeyen etkisi! Kavurmasını yapıp yenilirse eğer...
Trump'a zehirli mektup gönderen Kanadalı Ferrier'in cezası belli oldu Trump'a zehirli mektup gönderen Kanadalı Ferrier'in cezası belli oldu
Kıbrıs'ta yol krizi: KKTC'nin yaptığı yol çalışmasına BM müdahale etti; gerginlik sürüyor KKTC'nin yaptığı yol çalışmasına BM müdahale etti; gerginlik sürüyor
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji tek tek açıkladı: 41 ili sıcak hava vuracak, termometreler 40 dereceyi aşacak! Meteoroloji tek tek açıkladı: 41 ili sıcak hava vuracak, termometreler 40 dereceyi aşacak!
Memur ve emekliye zamda yeni hesap: Erdoğan talimat verdi, rakam ortaya çıktı! Memur ve emekliye zamda yeni hesap: Erdoğan talimat verdi, rakam ortaya çıktı!
O illere giderken iki kez düşünün: En sinirli iller sıralaması belli oldu, zirvedeki il şaşırttı! O illere giderken iki kez düşünün: En sinirli iller sıralaması belli oldu, zirvedeki il şaşırttı!
İsviçreli bankadan dikkat çeken altın fiyatları tahmini: Her şey sil baştan! İsviçreli bankadan dikkat çeken altın fiyatları tahmini
İstanbullular dikkat: 22 ilçede büyük elektrik kesintisi için saat verildi! İstanbullular dikkat: 22 ilçede büyük elektrik kesintisi için saat verildi!