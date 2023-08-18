Kıbrıs'ta yol krizi: KKTC'nin yaptığı yol çalışmasına BM müdahale etti; gerginlik sürüyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından Birleşmiş Milletler kontrolünde bulunan Yeşil Hat üzerindeki Pile köyüne KKTC'den kolay ulaşımı sağlamak üzere hazırladığı Pile-Yiğitler Yolu Projesi, BM ve Güney Kıbrıs ile KKTC arasında gerginliğe sebep oldu.

Bugün Kıbrıs'ın aktardığına göre, BM ve Güney Kıbrıs'ın itirazları karşısında KKTC yol için çalışmalara bugün başladı.

BM askerlerinin çalışmaya müdahale ettiği belirtilirken; BM'nin yola barikat kurduğu ve fiziki güç kullandığı ifade ediliyor.

KKTC hükümeti bölgeye çok sayıda polisin yanı sıra çevik kuvvet de gönderirken, BM kuvvetlerini karşı müdahale gerçekleştirildiği de dile getiriliyor.

"KINIYORUZ"

BM Barış Gücü’nün Kıbrıs’taki faaliyetlerini yürüten UNFICYP yaptığı açıklamada “Kıbrıs Türk tarafından bu sabah gerçekleştirilen BM Barış Güçlerine yönelik saldırıları ve BM araçlarına verilen zararları şiddetle kınadığını” belirtti.

Açıklamada “Olay, Pyla/Pile yakınlarındaki tampon bölgede, BM Barış Güçlerinin yetkisiz inşaat çalışmalarını engellemeye yönelik yasal görevlerini yerine getirdiği sırada meydana gelmiştir. BM Barış Güçlerinin güvenliğinin tehdit edilmesi ve BM mülküne zarar verilmesi, uluslararası hukuka göre kabul edilemez ve ciddi suçlar olarak" nitelendirildi ve "Bu suçların, yasaların tam anlamıyla uygulanarak cezalandırılacağı" iddia edildi.

KKTC'DEN AÇIKLAMA: 'BMGK, KIBRIS TÜRKÜ DOSTU DEĞİL, YOL TAMAMLANACAK'

BM Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs Türkü dostu bir örgüt olmadığını savunan KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, "Biz bu oyunlara gelmeyeceğiz, bu yol projesi kesinlikle tamamlanacak" şeklinde konuştu.

Ertuğruloğlu, Pile ve Arsos köyleri arasında bulunan ara bölgede inşa edilen yolu engellemeye çalışan BM Barış Gücü görevlileriyle yaşanan gerginlik sonrasında BRT’ye açıklamalarda bulundu.

Ertuğruloğlu, bu projenin son derece insancıl bir proje olduğunu ve herhangi bir art niyet içermediğini vurgulayarak, "Kıbrıs Türk insanının Rum ve İngiliz üslerine terk edildiği bir durumda yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla böyle bir projenin gerçekleştirildiğini" savundu.

"BM ZAMAN OYUNLARI OYNUYOR"

BM Güvenlik Konseyi’nin tansiyonu artırmaya çalıştığını ve Çetinkaya Sahası’nda yapılan anlaşmayı göz ardı ettiğini belirten Ertuğruloğlu, kendilerinin toprak çalmak gibi bir niyetlerinin olmadığını ve tamamen insani bir proje yaptıklarının altını çizdi. Ertuğruloğlu, BM’nin projenin gerçekleştirilmesi için kendilerinden zaman istediğini ve bu zamanı verdiklerini söyleyerek, “BM zaman oyunları oynuyor” dedi.

BM Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs Türkü dostu bir örgüt olmadığını belirten Ertuğruloğlu, “Biz bu oyunlara gelmeyeceğiz, bu yol projesi kesinlikle tamamlanacak” şeklinde konuştu.