Elektronik sigarayla ilgili dikkat çeken araştırma

Bilim insanları, elektronik sigarayla ilgili dikkat çeken bir araştırma yayımladı. Bilim insanları, elektronik sigara kullanan gençler ile pasif içicilerin bronşit ve nefes darlığı dahil solunum yolu hastalığına yakalanma riskinin yükseldiğini açıkladı.

Elektronik sigarayla ilgili dikkat çeken araştırma

ABD’de Ohio State Üniversitesi'ne bağlı hastanenin Tütün Araştırmaları Merkezi ve Güney California Üniversitesi (USC) Keck Tıp Fakültesinden araştırmacılar, elektronik sigara kullanımının gençlerin sağlığı üzerindeki etkilerini inceledi.

2014-2018 dönemindeki araştırmada, yaklaşık 7 bin gencin son 30 gün içinde elektronik sigara, esrar veya normal sigara kullanımına ilişkin anket yapıldı.

Anket sonucunda, (ankete katılmadan önceki) son 30 gün içinde elektronik sigara kullanan katılımcılarda bronşit semptomlarının ortaya çıkma olasılığının kullanmayanlara kıyasla yüzde 81, nefes darlığı yaşama riskinin ise yüzde 78 daha fazla olduğu belirlendi.

OLUMSUZ ETKİLERİ VAR

Araştırmada, gençlerin, kendisinin ya da çevresindeki bir başkasının elektronik sigara kullanması fark etmeksizin, bronşit ve nefes darlığı dahil kalıcı solunum yolu rahatsızlığına yakalanma riskinin arttığı ifade edildi.

Elektronik sigara kullanımını esrar ve normal sigaradan bağımsız olarak inceleyen araştırmacılar, elektronik sigaranın insan sağlığına olumsuz etkileri olduğunu kaydetti.

Araştırmacılar, verilerin, elektronik sigara ürünlerinin satışına ilişkin düzenlemelerde dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Araştırmacılardan Dr. Alayna Tackett, elektronik sigara kullanımının solunum rahatsızlığına ilişkin risklerin artmasıyla bağlantılı olduğuna dikkati çekti.

E-SİGARA KULLANIMI HIZLA ARTIYOR

Elektronik sigara kullanımının gençler arasında giderek yaygınlaştığına işaret eden araştırmacılar, 2019’da bu oranın yüzde 25,7’ye ulaştığını bildirdi.

2022 verilerine göre, lise öğrencilerinin yüzde 14,5’i elektronik sigara kullanıyor.

Elektronik sigaranın, tatlandırıcılar ve vücuda zarar verdiği bilinen oksidan metaller de dahil akciğere zarar veren maddeler içerdiği biliniyor.

Araştırmanın sonuçları "Thorax" dergisinde yayımlandı.

Türk Toraks Derneği'nden 'Eris varyantı' açıklaması Türk Toraks Derneği'nden 'Eris varyantı' açıklaması
Müge Anlı onun sonu oldu. Apar topar yayından kaldırılmasına karar verildi Müge Anlı onun sonu oldu. Apar topar yayından kaldırılmasına karar verildi
Yoğurdun içine 1 kaşık eklenir ve yenirse sabaha hemen etkisini gösteriyor! Deneyen çok Yoğurdun içine 1 kaşık eklenir ve yenirse sabaha hemen etkisini gösteriyor! Deneyen çok
81 ile yazı gönderildi: Sağlık Bakanlığı'ndan 'kızamık' alarmı 81 ile yazı gönderildi: Sağlık Bakanlığı'ndan 'kızamık' alarmı
ÇOK OKUNANLAR
Canan Karatay'dan Covid aşısı olanlara hayati uyarı: 'Örtbas etmeye çalışıyorlar' Canan Karatay'dan Covid aşısı olanlara hayati uyarı: 'Örtbas etmeye çalışıyorlar'
Prof. Dr. Ahmet Ercan ezberleri bozdu: Marmara depremi için tarih verdi Prof. Dr. Ahmet Ercan ezberleri bozdu: Marmara depremi için tarih verdi
Banka şubelerinde yeni dönem: Bazı bankalar bunu yapmayı yasakladı! Banka şubelerinde yeni dönem: Bazı bankalar bunu yapmayı yasakladı!
43 ili sıcak hava dalgası vuracak: Bu illerde yaşayanlar nefes almakta zorlanacak! 43 ili sıcak hava dalgası vuracak: Bu illerde yaşayanlar nefes almakta zorlanacak!
İstanbullular dikkat, saat verildi: 20 ilçede elektrikler kesilecek İstanbullular dikkat, saat verildi: 20 ilçede elektrikler kesilecek