81 ile yazı gönderildi: Sağlık Bakanlığı'ndan 'kızamık' alarmı

TTB'nin açıklaması Türkiye'de 2023'ün ilk 6 ayında kızamık vakalarındaki artışı ortaya koydu. Sağlık Bakanlığı artış üzerine harekete geçti.

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81 ile yazı gönderildi: Sağlık Bakanlığı'ndan 'kızamık' alarmı

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) açıklamasına göre Türkiye’de 2023 yılının ilk altı ayında görülen kızamık sayısında bir önceki altı aya kıyasla artış yaşandı. İlk altı ay verilerine göre en yüksek vaka sayısı haziranda görüldü. Sağlık Bakanlığı konuya ilişkin 81 ilin il sağlık müdürlüklerine yazı gönderdi.

Yazıda, “Genişletilmiş Bağışıklama Programı kapsamında yürütülen kızamık, kızamıkçık, kabakulak aşı kapsayıcılığının ülke genelinde artırılması için eksik aşılı ve aşısız kişilere ulaşılması önem arz etmektedir. Eksik aşılıların yoğun bulunduğu tespit edilen yerlerde il sağlık müdürlüklerinin koordinasyonunda ilçe sağlık müdürlükleri ve toplum sağlığı merkezleri tarafından oluşturulacak mobil ekipler aracılığıyla aşısız ve eksik aşılı çocukların aşılarının tamamlanması sağlanmalı” ifadeleri kullanıldı.

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Cumhuriyet’ten Merve Kılıç'ın haberine göre, TTB Aile Hekimliği Kolu (AHEK) Başkanı Emrah Kırımlı, “Kızamık aşısı 7 yaşında yapılıyordu. CovId-19 dönemi erkene çekildi. Veliler de ‘Bu okul aşısıydı niye şimdi yapılıyor’ diyorlar. Toplumdaki bilgisizliğin aşılması lazım” dedi. Sağlık Bakanlığı’ndan bilgilendirici bir açıklama yapılmadığının altını çizen Kırımlı, “Asıl problem Sağlık Bakanlığı’nın üç aydır talep etmemize rağmen halka aşı çağrısı yapmaması. Hâlâ tereddütü olan insanlar var. Bakanlık aşı kararsızlığı ile etkin bir mücadele yürütmeli” ifadelerini kullandı.

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