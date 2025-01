Vakalar Pik Yaptı, Aciller Doldu Taştı! Herkes Gıda Zehirlenmesi Sanıyor ama 48 Saat İçinde…

Çok sayıda hastalığın etkisini gösterdiği kış mevsiminde vaka sayısı artış gösteren grip çeşitlerinden biri de halk arasında domuz gribi olarak bilinen İnfluenza A oldu.

Son dönemlerde vaka sayısının arttığı grip için uyaran Prof. Dr. Merih Kalamanoğlu Balcı “Yaşanan belirtiler yüzünden genellikle gıda zehirlenmesi ile de karıştırılabiliyor. Ancak risk grubundaki kişiler bu virüse yakalandığında sonu ölüme kadar gidebiliyor. Fark edenler 48 saat içinde hastaneye başvurmalıdır” diyerek uyardı.

Acil servislerde son günlerde yüksek ateş, yaygın vücut ağrısı, şiddetli öksürük, baş ağrısı, boğaz ağrısı, bulantı, kusma, ishal şikâyetleriyle gelen hasta sayısında ciddi artış olduğunu belirten Balcı, aşı çağrısı yaptı.

KİMLER RİSK GRUBUNDA?

Domuz gribinin ölüme de yol açabildiğini vurgulayan Balcı, risk grubundaki kişileri şöyle açıkladı: 65 yaş üstü, kronik hastalık, kalp yetmezliği, şeker hastalığı, kronik akciğer hastalığı, böbrek yetmezliği tanıları olan hastalar, hamileler, 5 yaş altı çocuklar, kanser tedavisi gören hastalar risk grubundadır. O yüzden risk grubundaki kişiler, Eylül- Ekim aylarında aşı olmalılar. Ama hastalık olduysa ve kendilerinde grip bulguları fark ettilerse mutlaka 48 saat içinde, erken dönemde hastaneye başvurmalılar.

KORUNMAK İÇİN NELER YAPILMALI?

Balcı, hastalıktan korunmak için yapılması gerekenleri de şöyle açıkladı: Kişiler maske takarak izole olmalı. Eller sıkça yıkanmalı, hapşırma ve öksürme durumunda ağızlarını peçete ile kapatmaları, o peçeteyi atıp sonra ellerini yıkamaları gerekir.

“HER YIL EYLÜL VE EKİMDE AŞI UYGULANMALI”

“İnfluenza grip virüsü aslında her yıl mutasyona uğruyor” diyen Balcı, “İnfluenza A ve B'de bu mutasyonları görüyoruz. Aşılar da bunlar ön görülerek ona göre hazırlanıyor. Dolayısıyla örneğin zatürre aşısında her yıl olmak gibi bir şey yok ama grip aşılarının her yıl Eylül ve Ekim aylarında uygulanması gerekiyor. Bu aşılar mutasyonlar öngörülerek hazırlanıyorlar” dedi.

Kaynak: İHA