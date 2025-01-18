Sessiz Felaket Marmara’yı Sardı, İlçe ilçe Geziyor! 'Eğer Durdurmazsak…'

Marmara Denizi’nde artan müsilaj sorununa dikkat çeken Prof. Dr. Mustafa Sarı, Marmara Denizi’nin alt akıntısına bırakılmasını büyük bir hata olarak nitelendirdi. Sarı "Müsilajın tek kontrol edilebilir tetikleyicisi kirliliktir. Eğer kirliliği durdurmazsak, Marmara Denizi’ni koruyamayız" diyerek uyardı.

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Geçmiş yıllarda Marmara’nın kabusu haline gelen müsilaj kıyılarda yeniden görünmeye başlamış, tedirginlik yaratmıştı. Uzmanlardan uyarılar art arda sıralanırken bir uyarı da Prof. Dr. Mustafa Sarı’dan geldi.

Sessiz Felaket Marmara’yı Sardı, İlçe ilçe Geziyor! 'Eğer Durdurmazsak…' - Resim : 1

"DENİZE BOCA EDİLİYOR"

Sarı, Marmara Denizi’nde artan müsilaj sorununa dikkat çekmek için bir video paylaştı. Sarı, derin deşarj yöntemiyle yapılan atık boşaltımlarına tepki göstererek “Arıtılmamış atıkların denize boca edildiği bir sahneyle karşı karşıyayız. Ancak deniz konuşamaz ki yapılanı söyleyebilsin! Dışarıdan bakıldığında bir şey görünmüyor, ama müsilaj Marmara’ya karşı işlediğimiz suçları açık etti” dedi.

Sessiz Felaket Marmara’yı Sardı, İlçe ilçe Geziyor! 'Eğer Durdurmazsak…' - Resim : 2

"DERİN DEŞARJ, KİRLİLİĞİ SADECE ERTELİYOR"

20 metre derinlikte çekilen bir görüntü eşliğinde açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Sarı, derin deşarj yönteminin kirliliği azaltmak yerine deniz ekosistemine daha büyük zarar verdiğini belirtti.

Sessiz Felaket Marmara’yı Sardı, İlçe ilçe Geziyor! 'Eğer Durdurmazsak…' - Resim : 3

Sarı, ileri biyolojik arıtma yapılmadan denize atık bırakılmasının Marmara’nın hassas dengesini bozduğunu ifade etti. Sarı “1 litre bile arıtılmamış atık, Marmara Denizi’ne verilemez. Derin deşarj yalnızca ileri biyolojik arıtma yapılmış atıklar için kullanılmalıdır” diye konuştu.

Sessiz Felaket Marmara’yı Sardı, İlçe ilçe Geziyor! 'Eğer Durdurmazsak…' - Resim : 4

“MÜSİLAJIN TEMEL NEDENİ KİRLİLİK”

Müsilajın, insan kaynaklı kirliliğin bir sonucu olduğunu belirten Sarı, Marmara Denizi’ni korumanın tek yolunun kirliliği durdurmak olduğunu söyledi. Sarı, “Müsilajın tek kontrol edilebilir tetikleyicisi kirliliktir. Eğer kirliliği durdurmazsak, Marmara Denizi’ni koruyamayız” diyerek yetkililere seslendi.

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Kaynak: İHA

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