7 İlin Kabusu Büyükçekmece’de Görüntülendi, Yüzeyde Bir Şey Yok ama Denizin Dibi Kaynıyor

Geçmiş yıllarda Marmara’da etkisini gösteren müsilaj, Büyükçekmece Kumburgaz'da yeniden görüldü. Denizin 1 buçuk metre derinliğinde bir dalgıç tarafından görüntülenen müsilaj, yeniden panik yarattı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Marmara Denizi’ne kıyısı olan 7 il için müsilaj uyarısı yapmış, arıtma tesislerinin hızlı bir şekilde devreye alınması gerektiğini ifade etmişti.

7 İLE UYARI YAZISI GÖNDERİLMİŞTİ

Bakanlık tarafından İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Tekirdağ, Yalova ve Çanakkale belediyelerine uyarı yazısı gönderdiği açıklanmıştı.

7 İlin Kabusu Büyükçekmece’de Görüntülendi, Yüzeyde Bir Şey Yok ama Denizin Dibi Kaynıyor - Resim : 1

Bu uyarının ardından Büyükçekmece Kumburgaz'da müsilaj görüntülendi. 1 Ocak sabahı Kumburgaz'dan denize dalan dalgıç Caner Cantürk, su altı kamerasıyla müsilajın görüntüsünü kaydetti.

“DAHA ÖNCE KARŞILAŞMAMIŞTIM”

Denizin 1 buçuk metre derinliğindeki müsilajın görüntüsü tedirginlik yarattı. İlk basta müsilajın yosun tabakası olduğunu düşündüğünü belirten Cantürk o anları şöyle anlattı: Çok iç açıcı bir manzara ile karşılaşmadım açıkçası. Yüksek miktarda müsilaj olduğunu fark ettim. Bu manzara ile daha önce karşılaşmamıştım. Bu mevsimlerde de bu kadar çok müsilaj olmadığını da söylemişlerdi daha önce dalanlar.

7 İlin Kabusu Büyükçekmece’de Görüntülendi, Yüzeyde Bir Şey Yok ama Denizin Dibi Kaynıyor - Resim : 2

“YÜZEYDE HERHANGİ BİR ŞEY YOK AMA…”

Derinlerde müsilaj dışında bir kirliliğin olmadığına dikkat çeken Cantürk “Çok üzüldüm gerçekten. Yüzeyde herhangi bir şey yok ama bu daha önceki senelerde karşılaştığımız manzaraya benziyor. Bu denizin dibinde oluşuyor zaten denizin dibinde öldükten sonra yüzeye çıkan ölüsünü görüyoruz deniz yüzeyinde” dedi.

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Kaynak: İHA

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