CHP'li Adem Deprem Bölgesi Hatay'da: 'Çiftçinin Sesini Duyun'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen illerin başında gelen Hatay’da incelemelerde bulundu. Amik Ovası’nda 7 bin dönümlük tarım arazisinin sular altında kalmasına neden olan ihmallere dikkat çeken Adem, Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı’ya çağrıda bulundu.

Adem, Bakan Yumaklı’ya seslenirken, “Kendi çiftçin mağdur, kendi topraklarındaki sorunları çözemiyorsun. Bu durumda başka ülkelerde tarımı düzeltmekten nasıl bahsediyorsunuz? Önce kendi vatandaşınızın yanında olun” ifadelerini kullandı.

'HATAYLI ÇİFTÇİNİN SESİNİ DUYUN'

Depremin yaralarını sarmaya çalışan vatandaşların zor durumlarla başa çıkmaya çalıştığının altın çizen Adem, “Çiftçimiz evini, toprağını kaybettiği halde üretimden kopmuyor. Ancak Tarım Bakanlığı bu çığlığa kulaklarını tıkıyor. Hataylı çiftçinin sesini duymadan, bu sorunları çözmeden başka meseleleri çözmek mümkün değildir” dedi.

Amik Ovası’nda bulunan Aşağıova ve Paşaköy gibi yerlerde evlerin ve tarım arazilerinnin hasar gördüğünü, hayvanların ise zor durumda kaldığını belirten Adem, “Devlet Su İşleri’nin (DSİ) Karasu ve Afrin kanalları ile Asi Nehri’nin Güzelburç ile Kavaslı arasındaki temizleme çalışmalarını yapmamasını eleştirdi. “Çiftçimiz, tüm zorluklara rağmen üretmeye devam etmek istiyor. Ancak devletin ihmalleri buna engel oluyor. Karasu ve Afrin kanallarını temizlemek, tarım için temel bir görevdir. Çiftçimizin mağduriyetini bir an önce giderin” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi