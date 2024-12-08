Yer: Hatay! Devasa Sarkıtlar, Yer Altına İnen Tüneller... Çok Az Kişi Biliyor, Giren Büyüleniyor
Hatay'ın Antakya ilçesinde, Habibi Neccar Dağı'nın eteklerinde yer alan ve "Maymunlar Mağarası" olarak bilinen doğal oluşum, içerisindeki devasa sarkıt ve yer altına uzanan tünelleriyle dikkat çekiyor. Mağara, gizemli yapısıyla hem doğa tutkunlarının hem de turizmcilerin ilgisini çekiyor.
Kaynak: İHA
Maymunlar Mağarası’nın ortasında yer alan devasa sarkıt, görenleri hayran bırakırken, mağaranın derinliklerine doğru inen tüneller keşfedilmeyi bekliyor.
Uzun yıllar boyunca yer altı sularının damlalarıyla oluştuğu tahmin edilen bu doğal güzellik, mağaranın jeolojik geçmişine dair ipuçları sunuyor.
"TURİZME KAZANDIRILMALI"
Doğa gezgini Kemal Korkmaz, mağaranın turizm potansiyeline dikkat çekerek şunları söyledi:
"Maymunlar Mağarası, Hatay’ın saklı güzelliklerinden biri. İçerisinde bulunan sarkıtlar ve doğal işlemeler büyüleyici bir manzara sunuyor.
Bu mağara turizme kazandırılırsa bölgeye önemli katkılar sağlayabilir. Ayrıca mağara, aşağıya doğru uzanan tünelleriyle keşfedilmeye değer bir yer. Herkesi burayı görmeye davet ediyorum."
KEŞİFÇİLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
Mağarayı ziyaret eden keşifçi Murat Turunç da mağaranın eşsiz yapısını vurgulayarak, "Maymunlar Mağarası gerçekten etkileyici bir yer. Görkemli görünümü ve doğal yapısıyla mutlaka görülmesi gereken bir keşif noktası. Herkese burayı ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.
DOĞAL BİR TURİZM CENNETİ
Yer altına doğru uzanan tünelleri, göz alıcı sarkıtları ve doğal işlemeleriyle Maymunlar Mağarası, Hatay'ın turizm potansiyelini artırabilecek nadide bir yer olarak öne çıkıyor.
Bölge halkı ve doğa severler, bu mağaranın korunarak turizme kazandırılması için çalışmalar yapılmasını bekliyor.