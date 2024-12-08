Yer: Hatay! Devasa Sarkıtlar, Yer Altına İnen Tüneller... Çok Az Kişi Biliyor, Giren Büyüleniyor

KEŞİFÇİLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Mağarayı ziyaret eden keşifçi Murat Turunç da mağaranın eşsiz yapısını vurgulayarak, "Maymunlar Mağarası gerçekten etkileyici bir yer. Görkemli görünümü ve doğal yapısıyla mutlaka görülmesi gereken bir keşif noktası. Herkese burayı ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.