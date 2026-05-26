Uzmanından Kurban Bayramı İçin Kritik Uyarı: Ette 150 Gramı Aşmayın

Kurban Bayramı’nda kontrolsüz beslenmenin tansiyon ve kan şekerini dalgalandırabileceğini belirten Uzman Diyetisyen Ayfer Bozkurt, porsiyon kontrolüne dikkat çekerek "Öğünlerde 150 gram pişmiş et sınırı aşılmamalı" uyarısında bulundu.

Kurban Bayramı’nın gelmesiyle birlikte değişen beslenme rutinleri ve artan kırmızı et tüketimi, sağlık risklerini de beraberinde getiriyor. Lokman Hekim Akay Hastanesi'nden Uzman Diyetisyen Ayfer Bozkurt, bayram süresince kronik rahatsızlıkların tetiklenmemesi ve kilo kontrolünün korunması için "yasaklar koymak yerine dengeli beslenmenin" anahtar rol oynadığını ifade etti.

'KURBAN ETİNİ HEMEN TÜKETMEYİN'

Kurban etinin kesim sürecinin hemen ardından sofraya getirilmesinin ciddi mide ve bağırsak rahatsızlıklarına zemin hazırlayabileceğini belirten Bozkurt, etin olgunlaşması için süre tanınması gerektiğini söyledi. Kırmızı etin kaliteli bir protein ve demir kaynağı olduğunu hatırlatan Uzman Diyetisyen, şöyle devam etti:

"Kurban etinin kesim sonrası hemen tüketilmesi sindirimi ciddi ölçüde zorlaştırabilir. Etin buzdolabında mutlaka 12 ila 24 saat arasında dinlendirilmesi, daha sağlıklı bir tüketim sağlayacaktır. Aşırı tüketim kolesterolü tırmandırır. Yetişkinler için tek bir öğünde 100 ila 150 gram pişmiş et tüketimi gayet yeterlidir. Ayrıca pişirme esnasında ekstra yağ kullanımından kaçınılmalı; ızgara, fırın, haşlama veya etin kendi yağıyla pişirme yöntemleri tercih edilmelidir."

Uzmanından Kurban Bayramı İçin Kritik Uyarı: Ette 150 Gramı Aşmayın - Resim : 1
Uzman Diyetisyen Ayfer Bozkurt

YANINA SALATA VE C VİTAMİ

Et ağırlıklı beslenme düzeninin yaratacağı kabızlık ve hazımsızlık problemlerine karşı lif takviyesinin şart olduğunu dile getiren Ayfer Bozkurt, tabakların sebze, salata ve yoğurtla dengelenmesi gerektiğini aktardı. Bozkurt, yeşilliklerde bulunan C vitamininin, kırmızı etteki demirin vücut tarafından emilimini maksimum düzeye çıkardığına dikkat çekti.

ŞERBETLİ TATLI YERİNE DONDURMA, YEMEK SONRASI YÜRÜYÜŞ

Bayram ziyaretlerinin vazgeçilmezi olan ikramlar konusunda da uyarılarda bulunan Bozkurt, ağır şerbetli tatlılar yerine porsiyonu küçük tutulmuş sütlü tatlıların veya dondurmanın seçilmesini önerdi. Artan protein yükünün böbrekleri yormaması adına günlük su tüketiminin en az 2 ila 2,5 litreye çıkarılması istenirken, yemeklerin hemen ardından yapılacak kısa yürüyüşlerin metabolizmayı rahatlatacağı ifade edildi.

KRONİK HASTALIĞI OLANLARA SAKATAT UYARISI

Diyabet, hipertansiyon, kalp-damar, böbrek ve gut hastalığı olan bireylerin bayramda çok daha seçici davranması gerektiğinin altını çizen Bozkurt, "Tuzlu, yağlı ve sakatat ağırlıklı beslenme bu gruptaki hastalar için doğrudan risk oluşturur. Sağlıklı bir bayramın temel formülü; doğru pişirme, porsiyon kontrolü, öğün başına 150 gram sınırı ve yeterli sebze tüketimidir" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: DHA

