Bayram Sabahı Gizli Tehlikeye Dikkat: Aç Karna Yenen Kavurma Kalp Krizini Tetikliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kurban Bayramı döneminde sofralarda artan kırmızı et ve sakatat tüketimi, kronik rahatsızlığı olan bireyler başta olmak üzere toplum sağlığı açısından gizli bir tehdit barındırıyor.

Liv Hospital Samsun Kardiyoloji Uzmanı Dr. Yunus Amasyalı, uzun süre dengeli ve hafif beslenen kişilerin bayramın gelmesiyle birlikte birdenbire yoğun, yağlı ve tuzlu kırmızı et tüketimine yönelmesinin kalp ve damar sistemi üzerinde ani şok etkisi yaratabileceğini açıkladı.

'TANSİYONU VE ÇARPINTIYI FIRLATIYOR'

Bayram sabahlarında kesilen kurbanın etiyle ilk öğün olarak hazırlanan kavurma geleneğine değinen Uzm. Dr. Amasyalı, bu alışkanlığın kardiyovasküler sistem için ciddi riskler taşıdığını belirtti. Ani beslenme değişikliklerinin metabolizmayı yorduğuna dikkat çeken deneyimli kardiyolog, şu ifadeleri kullandı:

"Uzun süre dengeli beslenen bireylerin bir anda yoğun şekilde yağlı ve tuzlu et tüketimine yönelmesi tansiyon yükselmesi, çarpıntı ve kalp krizi riskini artırabilmektedir. Özellikle sabah saatlerinde aç karna tüketilen kavurma kalp damar sistemi üzerinde ek bir yük oluşturmaktadır. Bu nedenle bayramın ilk günlerinde ölçüsüz ve kontrolsüz et tüketiminden kesinlikle kaçınılmalıdır."

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Yunus Amasyalı

'HAŞLAMA VE IZGARA TERCİH EDİN'

Hipertansiyon, yüksek kolesterol ve ritim bozukluğu gibi teşhisleri bulunan hastaların bayram ziyaretlerinde porsiyon kontrolünü elden bırakmaması gerektiğini söyleyen Dr. Yunus Amasyalı, pişirme tekniklerinin de en az porsiyon miktarı kadar önemli olduğunu hatırlattı.

Sağlıklı bir bayram geçirmek adına, kurban etinin yağlı kısımları yerine yağsız bölümlerinin ayrılmasını, kızartma yöntemi yerine haşlama, fırınlama veya ızgara usullerinin tercih edilmesini önerdi.

SU TÜKETIMI, YÜRÜYÜŞ VE İLAÇ DÜZENİ

Amasyalı, ağır öğünlerin sindirim ve dolaşım sistemi üzerindeki baskısını hafifletmek için gün içerisinde yeterli su tüketiminin ihmal edilmemesi gerektiğini ve akşam üstleri yapılacak hafif tempolu yürüyüşlerin kalbi rahatlatacağını ifade etti.

Son olarak uyarıcı semptomlara değinen uzman hekim, göğüs ağrısı, nefes darlığı, ani halsizlik ve kalpte ritim düzensizliği gibi belirtilerin vakit kaybedilmeden ciddiye alınması gerektiğini vurguladı. Risk grubundaki hastaların, bayram yoğunluğu nedeniyle rutin kalp ve tansiyon ilaçlarının dozlarını kesinlikle aksatmamaları gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: İHA