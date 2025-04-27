Uzmanından 'İmplant' Uyarısı! 'Sakın Bunları Yapmayın'

Diş sağlığının çok hassas olduğu ve yanlış uygulamaların geri dönüşü zor zararlar verdiği bilinirken, Uzman Diş Hekimi ve Ağız ve Diş Çene Cerrahı Prof. Dr. Birkan Taha Özkan, diş implantlarının doğru uygulandığında eksik dişlerin estetik ve fonksiyonel olarak tamamlanmasında etkili bir tedavi yöntemi sunarken, yanlış planlama ve uygulamalarda ağızdaki sağlam dişlerin kaybına dahi neden olabileceğini anlattı. Özkan, hatalı yerleştirilen implantların, çene kemiğinden komşu diş köklerine kadar büyük sağlık sorunları doğurabileceğini ifade etti.

'KOMŞU DİŞLER KAYBEDİLEBİLİR'

Eksik dişin telafisinde yapılan implanttaki her hatanın domino taşı etkisi yaratacağını belirten Prof. Dr. Özkan, "Başarısız implantların yanındaki sağlam dişlerde çürük, diş kırığı, diş kök erimesi, çene kemik erimesi ve iltihaplanması, periodontitis (ileri dişeti hastalığı), perikoronitis (implant çevresi iltihabı) ve hatta ana komşu diş kaybına neden olabilir. Yanlış implant tasarımı diş sağlığını tehlikeye atıyor. Yapılan son bilimsel araştırmalar, implant uygulamalarında dikkat edilmeyen detayların, özellikle de implant üstü kaplamaların yan komşu dişlerle temas bozuklukları ve dengesiz çiğneme kuvveti yüklemeleri komşu dişlerde ciddi hasarlara neden olduğunu ortaya koyuyor" diye konuştu.

'ÇENE KEMİK ERİMESİNE NEDEN OLABİLİYOR'

Eylül 2024'de yapılan bilimsel bir çalışmaya göre; implantlara komşu olan dişlerin, ağızdaki implanta komşuluğu olmayan dişlere kıyasla çok daha yüksek oranda kaybedildiğinden bahseden Özkan, şunları söyledi:

"Yüzde 45,2 diş kök kırıkları, yüzde 28,9 diş çürükleri, yüzde 24,1 periodontitis ve yüzde 51,9 diş kaybı en sık görülen komplikasyonlar arasında. Dental implantlar, estetik ve çiğneme işlevi açısından uzun vadeli başarı sağlar. Ancak implantların yanlış konumlandırılması, yanlış eğimde yerleştirilmesi, yan komşu dişle arasında uygun mesafenin korunmaması ve bu sayede ağız biyomekaniğinin göz ardı edilmesi durumunda, komşu sağlam dişler zarar görmeye başlar. Özellikle implant ile doğal diş arasındaki mesafenin 1 mm'den az olması, o bölgede çene kemik erimesini başlatır, bu da zamanla dişeti çekilmesine, dişin çürümesine ya da diş kökünün kırılmasına yol açabilir."

'İMPLANT TEDAVİSİ CERRAHİ BİR İŞLEM'

İmplantın cerrahi bir işlem olduğunu vurgulayan önemli noktaları işaret eden Özkan, şu ifadeleri kullandı:

"İmplant üstü kaplamaların aldığı çiğneme yükleri, implant çevresi dişeti ve çene kemiği dokular, komşu dişlerin konumu ve eğimi, kemik yoğunluğu gibi çok sayıda faktör bütüncül olarak analiz edilmelidir. Aksi halde sadece yeni yapılan implant değil, yanındaki doğal diş de riske girer. Hatta sağlam dişlerin önce çatlamasına, sonra kırılmasına ve sonunda çekilmesine neden olabilir. İmplant planlaması kritik olduğu kadar implant operasyonunda ve ardından yapılan implant üstü kaplama yapılması esnasında göz önünde bulundurulan kriterler de oldukça önemlidir. İmplant tedavisi cerrahi bir işlemdir.

'HER İMPLANT MARKASI AYNI KALİTEDE DEĞİL'

Her implant markası aynı kaliteye sahip değildir. Bilimsel verilerle desteklenen, uzun dönem başarıları kanıtlanmış implantlar kullanılmalıdır. Ayrıca implant operasyonu mutlaka steril şartlarda ve tecrübeli hekimler tarafından gerçekleştirilmelidir. Kullanılan implantın kemiğe uyumu, implantın yan komşu dişle olan mesafesi, konumu ve eğimi, implant üstü kaplamanın yan komşu dişle uyumu hastanın uzun vadeli ağız sağlığını doğrudan etkiler. Cerrahi teknik gerektiren bir işlem olan implant uygulamasında rastgele marka seçimi ya da uygun olmayan şartlarda yapılan uygulamalar, hem implantın hem de komşu dişlerin sağlığını tehdit eder."

Kaynak: İHA