Türk Eczacıları Birliği'nin deprem bölgesindeki TIR ve konteyner sayısı 24'e yükseldi

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da yıkıma neden oldu. Yaklaşık 13.5 milyon nüfusun yaşadığı bölgede Deprem nedeniyle 24 bin 617 vatandaş hayatını kaybetti; 80 bin 278 kişi yaralandı.

Depremin yaralarını sarmak için Türkiye seferber olurken Türk Eczacıları Birliği, ilaç ihtiyaçlarının karşılanması için harekete geçti.

AFET BÖLGESİNDE TIR VE KONTEYNIR ECZANELERİN SAYISI 24'E ULAŞTI

Türk Eczacıları Birliği’nin depremin hemen ardından hızla bölgede kurduğu TIR Eczane ve Konteyner Eczanelerin sayısı 24’e ulaştı. Deprem bölgelerinin ihtiyaçları doğrultusunda 4 konteyner eczanenin daha bölgeye sevk edileceği açıklandı.

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney bugün yazılı açıklama yaptı. Deprem felaketinin yaşandığı ilk gün itibariyle Bölge Eczacı Odalarıyla birlikte depremzedelerin ilaç eczacılık ihtiyaçları için harekete geçtiklerini vurgulayan Üney, “Deprem bölgelerindeki ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyacını neredeyse saat saat takip ediyor, gün içerisinde ihtiyaçlar doğrultusunda konteyner eczane ve tır eczane konumlarımızı sürekli güncelliyoruz. 12 Şubat Pazar günü sabah itibariyle tır eczane ve konteyner eczane sayımız 24’e ulaştı. En kısa sürede 4 konteyner eczanemizin daha faaliyete geçmesini planlıyoruz. Bölge eczacı odalarımız ve meslektaşlarımızla birlikte ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyaçlarını karşılamak için seferber olmuş durumdayız” dedi.

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Arman Üney'in açıklaması şöyle oldu:

“Türk Eczacıları Birliği olarak depremde zarar gören vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere Türkiye’nin dört bir yanındaki meslektaşlarımızın bağışladığı ilaç ve tıbbi malzemeler ile ısıtıcılar, battaniyeler, kışlık montlar, çoraplar, bereler, çocuk giysileri gibi ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu yardım malzemelerimizi bölgeye ulaştırmak için harekete geçtik.

Özel bir kargo firması tarafından ücretsiz olarak Birliğimize tahsis edilen 50 ton kapasiteli bir kargo uçağı dün itibariyle İstanbul’dan Malatya’ya intikal etti. Ancak meslektaşlarımızın gönderdiği yardımlar öyle yoğun oldu ki geride kalan diğer yardım malzemeleri için ikinci bir uçağa daha ihtiyaç doğdu. Onu da en kısa sürede bölgeye göndererek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Meslektaşlarımıza verdikleri katkılardan dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum.”

Kaynak: ANKA