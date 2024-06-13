Yazın terleme kabusuna karşı püf noktalar

Terleme, insanların derilerinde bulunan ter bezlerinden bir miktar suyla birlikte çözünmüş katıların salgılanmasıdır. Karaciğer ve böbreğin yanı sıra vücuttaki atıkların atılma yollarından biridir. Terlemenin temel amacı ise vücudun sıcaklık dengesini korumak ve düzenlemektir.

Günlük yaşamın doğal bir parçası olan terleme, bazı insanlarda gözle görülür nemli yekeler veya izler bırakır bazılarında ise kötü kokuya sebep olur. Bu gibi durumlarda terlemeyi en aza indirmenin yolları nelerdir? İşte o yöntemler…

İŞTE AŞIRI TERLEMEYE KARŞI EN ETKİLİ YÖNTEMLER:

NEFES ALAN KUMAŞLAR GİYİN

Kıyafet seçimlerinizle terlemeyi azaltmanın en iyi yolu, iyi havalandırmaya sahip hafif ve nefes alabilen kumaşlar tercih etmektir. Açık renkler, güneşi emmek yerine yansıtarak sizi serin tutmaya yardımcı olur, bu nedenle beyaz giymek terlemeyi azaltmak için etkili bir seçenek olabilir. Bu şekilde, hem rahat hem de serin kalabilirsiniz.

Sıkça duş alın. Duş almak günümüz toplumunda günde en az bir defa yapmanız gereken bir eylemdir. Yoğun gündelik yaşamınızda duş almak için 15 dakikanızı bile ayırsanız, tüm gün iyi kokarsınız.

BELİRLİ YİYECEKLERİ TÜKETMEKTEN KAÇININ

Bir iş yemeğinde ya da terlemek istemediğiniz sosyal bir ortamda, bazı yiyeceklerden kaçınmak iyi bir fikir olabilir. Özellikle baharatlı yiyeceklerden kesinlikle kaçının. Vücudumuz baharatlı yiyeceklere, sıcak yiyeceklere verdiği tepkiyi verir - kendini soğutmaya çalışır ve bu da terlemeye neden olur. Bu nedenle, serin ve rahat kalmak için daha hafif ve baharatsız yiyecekleri tercih edin.

YATMADAN ÖNCE ANTİPERSPİRANT KULLANIN

Antiperspirantlar, ter kanallarını tıkayarak terin cildimizin yüzeyine ulaşmasını engeller. Ter, bez tarafından üretilmeye devam eder ancak yüzeye ulaşamaz. Deodorantlar ise terlemeyi engellemez, bunun yerine terlediğimizde bakteriler tarafından üretilen kokuyu maskelemeyi amaçlar. Bazen antiperspirantlar deodorant içerir. Eczaneden satın alabileceğiniz antiperspirantların çoğu, alüminyum klorür adı verilen metalik tuzlardan oluşur. Antiperspirantınızdan en iyi sonucu almak için koltuk altlarınızın temiz ve kuru olduğundan emin olun ve gece yatmadan önce uygulayın. Bunun nedeni, bileşenlerin ter kanalı üzerinde blok oluşturması için zamana ihtiyaç duyması ve çoğu insanın geceleri daha az terlemesi ya da hiç terlememesidir.

Ayrıca, parfüm veya deodorant sıkmadan önce vücudunuzun kuru olmasına dikkat edin. Böylece kötü kokuyu iyi kokuyla karıştırmamış olursunuz.

SERİN ALANLARI TERCİH EDİN

Terlemek, vücudunuzun kendini soğutma yöntemidir. Serin kalarak terlemeyi azaltabilirsiniz. Sıcak havalarda, odanın içinde soğuk havayı dolaştırmak için bir vantilatörün önüne bir kase buz koymak etkili olabilir. Güneşin odalarınızı ısıtmasını önlemek için perdeleri kapalı tutun ve dışarıdaysanız gölgede kalmaya çalışın. Daha düzenli ve küçük öğünler yemek, metabolik ısıyı azaltarak sizi serin tutabilir. Susuz kalmamak da vücut ısınızı düşürmeye yardımcı olur. Nemlendiricilerinizi buzdolabında saklayarak serinletici bir etki elde edebilirsiniz. El vantilatörü kullanın ve hava izin verdiğinde şapka takmaktan kaçının, açık ayakkabılar giyerek başınızı ve ayaklarınızı serin tutun.

TIBBİ TEDAVİLERE BAŞVURUN

Aşırı terlediğinizi düşünüyorsanız, hiperhidroz adı verilen bir durumunuz olup olmadığını öğrenmek için doktorunuza danışmak isteyebilirsiniz.

Soğuk su içmek vücut ısısını dengeler ve aşırı terlemeyi engeller. Mümkün olduğunca soğu su içmek işinize yarayacaktır.

ALKOL VE SİGARAYI BIRAKIN YA DA AZALTIN

Alkol ve sigarayı azaltın veya bırakın. Sigara ve alkol terlemenize neden olur, ayrıca teriniz kötü kokar.

Vücudunuzu haftada 3 kez antiseptik şampuan ile yıkayın. Böylece kötü kokuların oluşmasına sebep olan her şeyin önüne geçebilirsiniz.

Stresli aktivitelerden uzak durun, hafif sporlar yapın.

Kilo kontrolünü sağlayın.

TERLEMEYİ ÖNLEYİCİ DÖRT DOĞAL YÖNTEM

Elma Sirkesiyle Terlemenin Önüne Geçin

Aşırı terleme problemine en iyi gelen doğal yöntemlerden bir tanesi elma sirkesidir. Elma sirkesi çok güçlü bir antioksidandır. Elma sirkesi, zararlı bakterileri yok etmede önemli bir rol oynar. Elma sirkesinin sağlık yönünden genel özellikleri;

Antiseptik yani mikrop karşıtı ve önleyicisidir.

Antifungal yani mantar karşıtı ve önleyicisidir.

Anti bakteriyel yani bakteri karşıtı ve önleyicisidir.

Uyumadan önce ılık bir duş alın ve vücudunuzu anti bakteriyel sabun veya jel ile yıkayın. Kuruduktan sonra terleme olan bölgelere pamuk ile elma sirkesini tampon şeklinde sürün. Giyinmeden önce sirkenin kurumasını bekleyin. Sabah uyandıktan sonra tekrar ılık duş alın ve terleme olan bölgelere vücut pudrası sürün. Elma sirkesini içerek de terleme problemini çözebilirsiniz. Bir bardak ılık suya 1 ya da 2 çay kaşığı kadar elma sirkesi ve biraz bal koyun. Hazırladığınız karışımı günde 1 bardak olmak üzere her gün içmelisiniz.

Kabartma Tozu Aşırı Terlemenin Önüne Geçecektir

Herkesin evinde bulunan kabartma tozu terleme sorununu gidermede oldukça etkilidir. Kabartma tozunu vücuda sürdüğünüz zaman vücuttaki fazla nemi emme özelliği vardır. Kabartma tozunun nem emme özelliği ve nemi nötralize etmesi ile aşırı terleme sorunu engellenmiş olur. Kabartma tozunun kötü kokuları giderici özelliği de vardır. 1 çay kaşığı kabartma tozunu yarım bardak çay fincanı su ile iyice karıştırın. Hazırladığınız karışımı terleme bölgelerine pamuk yardımı ile sürün ve yaklaşık 15/20 dakika kadar bekletin ve ılık su ile durulayın. Bu işlemi haftada 2/3 kez uygulamalısınız.

Siyah Çay Terlemeyi Önlemek İçin En Güçlü Yardımcınız Olacak

Halk arasında hararet giderici olarak bilinen siyah çay, aşırı olmamak kaydı ile tüketildiğinde terlemeyi önleyici etkisi vardır. Siyah çay içerisinde bulunan asitler terlemeyi önlemede etkilidir. Aynı zamanda siyah çay, anti bakteriyel özelliği sayesinde vücudun kötü kokmasına sebep olan bakterilerle savaşır. Terlemeyi önlemek için siyahı çayı içerek veya bir pamuk yardımı ile vücudun terleyen bölgelerine sürebilirsiniz. Siyah çayı demlikte veya bir bardak içerisinde demleyin. Demlenen çayı bir kaba boşaltın ve ılımasını bekleyin. Ilıttığınız çay içerisine pamuk bandırın ve terleyen bölgelere birkaç defa uygulayın. Siyah çay uygulamasını haftada 1 veya 2 kez yapabilirsiniz.

Hindistan Cevizi Yağı Terlemenin Önüne Geçin

Hindistan cevizinin yüz ve vücuda birçok faydası vardır. Hindistan cevizi yağı laurik asit içerir ve yoğun kokusu ile kötü kokuları ortadan kaldırır. Hindistan cevizinin aynı zamanda anti bakteriyel özelliği de vardır. Ilık bir duş aldıktan sonra Hindistan cevizi yağını özellikle terleyen bölgeler olmak üzere bütün vücudunuza sürün. Hindistan cevizi yağını her gün uygulayabilirsiniz.