Sıcak havada sıcak içecek içmek serinletiyor

Havaların ısınmasıyla beraber buzluklar içeceklerle dolmaya başladı. Kavurucu sıcaklar karşısında soğuk içeceklerle ferahlama isteği doğsa da birçok kişi çay tüketmekten vazgeçmedi. Kimileri ise bu sıcak havalarda çay içilmemesi gerektiğini düşünüyor. Lakin uzmanlar bile sıcak havalar karşısında sıcak içecek önerisi yapıyor. Öyle ki sıcak çay tüketimi Çin tıbbında da kullanılan bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor.

ÇİNLİLER DE SICAK ÇAY İÇİYOR

Kimileri sıcak günlerde sıcak çay içerek ferahlamak istiyor. Bu ilk duyuşta her ne kadar garip gelse de Çin tıbbında da bazı çayların sıcak tüketilen dikleri takdirde ferahlatıcı özellikleri olduğu söyleniyor.

Bu kapsamda yapılan bazı araştırmalar sıcak içeceklerin insan vücudu üzerinde serinletici bir etkisi olabileceğini ortaya koydu. Milliyet’te yer alan habere göre, King’s College London’da termoregülasyon üzerine çalışan farmakoloji profesörü Peter McNaughton, “Sıcak içecekler sizi gerçekten serinletebilir” ifadelerini kullanıyor.

Bunun yanı sıra Life Science’a göre dışarısı çok nemli değilse, sıcak bir içecek içmek vücudunuzun ısısının düşmesine yardımcı oluyor.

SICAK İÇECEKLER SERİNLEME SAĞLAYABİLİR

Acta Physiologica dergisinde 2012’de yayınlanan bir araştırma kapsamında vücuttaki ter tamamen buharlaştığı takdirde sıcak içeceklerin insanları geçici de olsa serinletmeye yardımcı oldu sonucu ortaya çıktı.

SICAK İÇECEK VE ACI BİBER GERÇEĞİ

McNaughton, insanların sabit vücut sıcaklıklarını korumak amacıyla sürekli olarak havaya uyum sağladıklarını ifade ediyor. Öte yandan sıcak içeceklerin ve acı biberlerin içerisinde “TRPV1” adı verilen ve sinirlerimizi de vücudun soğuması gerektiğini söyleyen bir bileşen olduğunu ve bunun da insanları terk ettiğini söylüyor. Ciltte ter birikmesi rahatsız edici olsa da bir vantilatör veya esinti olması terin ısıyla birlikte buharlaşmasına yardımcı oluyor.