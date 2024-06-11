Bakan Koca açıkladı: Tetkikler için de onaylı randevu gerekecek!

Bakan Koca, artık tetkiklerde de onaylı randevu sisteminin kullanılacağını açıkladı. Koca, yeni uygulamanın Kurban Bayramı sonrası devreye gireceğini bildirdi.

Son Güncelleme:
Bakan Koca açıkladı: Tetkikler için de onaylı randevu gerekecek!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, onaylı randevu sisteminin Kurban Bayramı sonrası, tetkiklerde de uygulamaya alınacağını duyurdu.

Bakan Koca ayrıca kuduz vakalarındaki artışa ilişkin de konuştu. Koca, "Bir tedbir alınması gerektiği kuduz vakalarının artışından da belli. Peki tedbir ötenazi mi olmalı? Açıkçası insani olarak gönlüm ötenaziden taraf değil" ifadelerini kullandı.

Etiketler
Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca
Son Güncelleme:
THY Kurban Bayramı tatili için 90 ek sefer düzenleyecek THY'den bayram tatili için ek sefer kararı
Fethullah Gülen'in yeri camdaki etiketten tespit edildi Fethullah Gülen'in yeri camdaki etiketten tespit edildi
Zenginlerin vizesiz 5 ülkesi. Eskiden sadece durumu iyi olmayanlar gidiyordu. Zenginlerin vizesiz 5 ülkesi. Eskiden sadece durumu iyi olmayanlar gidiyordu.
Oktay Kaynarca seçimini yaptı: Süleyman Çakır mı Hızır Çakırbeyli mi? Oktay Kaynarca seçimini yaptı: Süleyman Çakır mı Hızır Çakırbeyli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji o illeri uyardı! Kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji o illeri uyardı!
İlber Ortaylı unutamadığı sevgilisini ilk kez anlattı İlber Ortaylı unutamadığı sevgilisini ilk kez anlattı
Kulislerde Erdoğan'ın Akşener'e sorduğu soru konuşuluyor: "Sizce neden..." Kulislerde Erdoğan'ın Akşener'e sorduğu soru konuşuluyor
Boşanıyorlar: 'Nafaka' krizi 1 yıllık evliliğin sonu oldu Boşanıyorlar: 'Nafaka' krizi 1 yıllık evliliğin sonu oldu
AKP’li Belediye Başkanı'na sınırsız yetki! Vakıf ve derneklerle imzaladığı protokoller bilinmeyecek Vakıf ve derneklerle imzaladığı protokoller bilinmeyecek