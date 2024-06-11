Bakan Koca açıkladı: Tetkikler için de onaylı randevu gerekecek!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, onaylı randevu sisteminin Kurban Bayramı sonrası, tetkiklerde de uygulamaya alınacağını duyurdu.

Bakan Koca ayrıca kuduz vakalarındaki artışa ilişkin de konuştu. Koca, "Bir tedbir alınması gerektiği kuduz vakalarının artışından da belli. Peki tedbir ötenazi mi olmalı? Açıkçası insani olarak gönlüm ötenaziden taraf değil" ifadelerini kullandı.