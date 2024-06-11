Fethullah Gülen'in yeri camdaki etiketten tespit edildi

Fethullah Gülen'in yayınlanan yeni videolarında camda Royal Security Services Inc isimli güvenlik şirketinin etiketi yer aldı. Şirketin Pensilvanya’ya bağlı turistik bir bölge olan Pocono'da hizmet verdiği tespit edildi.

Son Güncelleme:
Fethullah Gülen'in yeri camdaki etiketten tespit edildi

Amerika Birleşik Devletleri’nin Pensilvanya eyaletinde bulunan çiftliğinden ayrıldığı belirtilen Fethullah Gülen'in paylaşılan bir videosunda arkasında bulunan camda “Royal Security Services Inc” isimli güvenlik şirketinin etiketi ve telefon numarası görüldü.

Medyada yer alan haberlere göre yazılı olan “1-800-488-7692” numarası internette aratıldığında şirketin resmi internet sitesine ulaşılabiliyor. “www.royalsecurity.us” adresinde ise şirketin bu telefon numarasıyla “Pocono” bölgesine hizmet verdiği anlaşılıyor.

20 DAKİKA MESAFEDE

Gülen’in, önceleri Pensilvanya’nın Saylorsburg kasabasında etrafı çevrili geniş bir malikanede kaldığı biliniyordu. Yeniçağ'ın aktardığına göre son görüntüde fark edilen başka bir detay ise, bu konutun yanında yol ya da başka bir evin olmayışı ve çam ağaçları arasında izole bir bölge olması. İddiaya göre bu tanıma uygun olan yer ise, Saylorsburg’taki malikaneye otomobille 20 dakika mesafede bulunan, yine Pensilvanya’ya bağlı turistik bir bölge olan Pocono Dağları.

Gülen'in Pocono’da ormanın içinde yahut göl kenarında bulunan malikanelerden birinde kaldığı düşünülüyor.

Son Güncelleme:
Yalı Çapkını dizisinde kadro dağılıyor. 1 oyuncu daha diziye veda etti Yalı Çapkını dizisinde kadro dağılıyor. 1 oyuncu daha diziye veda etti
THY Kurban Bayramı tatili için 90 ek sefer düzenleyecek THY'den bayram tatili için ek sefer kararı
Sivas'ta bir arazide insan kafatası bulundu Sivas'ta bir arazide insan kafatası bulundu
Oktay Kaynarca seçimini yaptı: Süleyman Çakır mı Hızır Çakırbeyli mi? Oktay Kaynarca seçimini yaptı: Süleyman Çakır mı Hızır Çakırbeyli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji o illeri uyardı! Kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji o illeri uyardı!
İlber Ortaylı unutamadığı sevgilisini ilk kez anlattı İlber Ortaylı unutamadığı sevgilisini ilk kez anlattı
Kulislerde Erdoğan'ın Akşener'e sorduğu soru konuşuluyor: "Sizce neden..." Kulislerde Erdoğan'ın Akşener'e sorduğu soru konuşuluyor
Boşanıyorlar: 'Nafaka' krizi 1 yıllık evliliğin sonu oldu Boşanıyorlar: 'Nafaka' krizi 1 yıllık evliliğin sonu oldu
AKP’li Belediye Başkanı'na sınırsız yetki! Vakıf ve derneklerle imzaladığı protokoller bilinmeyecek Vakıf ve derneklerle imzaladığı protokoller bilinmeyecek