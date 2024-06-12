Türk Doktor'dan büyük başarı! Uluslararası "Hibbs" ödülüne aday oldu

Türk doktor Doç. Dr. Tuna Pehlivanoğlu'nu omurga cerrahisinde önemli çalışmalara imza attı. Başta Skolyoz ve Kifoz olmak üzere omurga üzerinde çalışan Pehlivanoğlu, omurga cerrahisinin önemli ödüllerinden biri olan “ Hibbs “ Ödülü'ne aday oldu.

Türk Doktor'dan büyük başarı! Uluslararası "Hibbs" ödülüne aday oldu

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda omurga cerrahisi üzerine yoğun çalışmalarda bulunan Pehlivanoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nde ise Cleveland Clinic, Ohio Omurga Cerrahisi Merkezi'nde omurga üzerine araştırmalarda bulunup, birçok ameliyatta rol aldı.

Başarılı hekim Almanya Schön Klinik'de omurga cerrahisi üst ihtisası sırasında sayısız boyun - sırt ve bel omurgası ameliyatlarında, skolyoz ve kifoz gibi omurga deformite ameliyatlarında bulundu. Aynı zamanda yine aynı klinikte fıtık, bel kayması, omurga kanal darlığı gibi dejenere olmuş omurga ameliyatlarında çok sayıda başarıya imza atıp, endoskopik ve minimal invazif omurga cerrahisi ameliyatlarında adından söz ettirdi.

Skolyoz Araştırma Cemiyeti (Scoliosis Research Society) Kongresi'nde, literatüre geçen ilk ipli skolyoz ameliyatı ile klasik füzyon ameliyatını karşılaştıran ve sonuçlarını tüm dünyadan meslektaşlarına sunan Doç. Dr. Pehlivanoğlu böylelikle omurga cerrahisinin önemli ödüllerinden biri olan “ Hibbs “ Ödülü'ne aday oldu.

Türk Doktor'dan büyük başarı! Uluslararası "Hibbs" ödülüne aday oldu - Resim : 1

BİR İLKE DAHA İMZA ATTILAR

2024 yılında ise, Doç. Dr. Tuna Pehlivanoğlu ve Prof.Dr. Mehmet Aydoğan güç birliği yaparak, tıp literatüründe bir ilke daha imza attılar. Skolyozdaki ipli sistemi, kifoza da uygulayıp, bu şansı sadece skolyoz hastası çocukların değil, kifoz hastalarının da kullanabileceğini gösterdiler. Omurga cerrahisi adına bir köşe taşı teşkil edecek bu çalışma, Avrupa Omurga Cerrahisi'nin resmi yayın organı European Spine Journal'da yayınlandı ve bu sayede dünyaya ipli sistemin yalnızca skolyoz hastalarında değil, kifoz hastalarında da kullanılabileceğini ve bu sayede o çocukların da büyüme ve gelişmeye devam edecek ameliyattan istifade edebileceğini tüm dünyadan meslektaşlarına göstermiş oldular.

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Kaynak: İHA

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