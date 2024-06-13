İthal edilen etlerin salmonella testi pozitif çıkmıştı! Et ve Süt Kurumu'ndan açıklama: İmha edildi

Et ve Süt Kurumu (ESK), ithal edilen etlerde salmonella pozitif olan bir etin 11 Haziran’da imha edildiğini açıkladı.

Son Güncelleme:
İthal edilen etlerin salmonella testi pozitif çıkmıştı! Et ve Süt Kurumu'ndan açıklama: İmha edildi

Et ve Süt Kurumu (ESK), ithal edilen ve mikrobiyolojik analiz sonuçları salmonella pozitif olan bir parti etin 11 Haziran 2024 tarihinde imha edildiğini bildirdi. ESK, muayene kabul işlemleri tamamlanmayan hiçbir ürünün parasının peşin ödenmediğini ve bu konuda çıkan iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

ESK’nin açıklaması şöyle:

“Kurumumuz tarafından ithal edilen ve mikrobiyolojik analiz sonuçları Salmonella pozitif olan bir parti et 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde 11 Haziran 2024 tarihinde imha edilmiştir. Kamu ihale mevzuatı hükümleri çerçevesinde Kurumumuz tarafından ithal edilen etlerin gıda güvenilirliği kapsamında, yurt içine girişlerinde Bakanlığımız tarafından kontrol muayenesi için numune alınmakta ve akredite laboratuvarda gerekli analizleri yapılmaktadır.

“YÜKLENİCİ KESİMHANE FİRMASINA İHTARNAME ÇEKİLMİŞTİR”

09 Mayıs 2024 tarihinde yapılan mikrobiyolojik analizlerde bir parti ette görülen hijyen standartlarına aykırı sonuçlar nedeniyle satın alma/muayene komisyonunca reddedilen etler, dondurularak yediemin deposunda kontrollü şekilde muhafaza altına alınmış ve yüklenici kesimhane firmasına ihtarname çekilmiştir. Yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından yediemin deposunda kontrollü şekilde muhafaza altında tutulan bir parti etin imha süreci 11 Haziran 2024 tarihinde tamamlanmıştır. İmha işlemi Denizli Büyükşehir Belediyesine ait Katı Atık Bertaraf Tesislerinde Et ve Süt Kurumu, Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Gümrük Müdürlüğü, Denizli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile ilgili firma temsilcisi nezaretinde gerçekleştirilmiştir.

“HİÇBİR ÜRÜNÜN PARASI PEŞİN ÖDENMEMEKTEDİR”

Bazı sosyal medya organlarında etlerin analizleri ve muayene kabulleri yapılmadan yani mahreç ülkeden çıkmadan parasının peşin ödendiğine ilişkin iddiaların tamamı asılsızdır. Kurumumuzun tüm alımları kamu ihale kapsamında yapılmakta olup muayene kabul işlemleri tamamlanmayan hiçbir ürünün parası peşin ödenmemektedir. Kamu güvencesiyle yapılan et ve canlı hayvan ithalatının tüm süreçlerinde yüksek hijyen standartları titizlikle uygulanmaktadır.”

Hastalıklı etler ne oldu? Et ve Süt Kurumu'ndan açıklama geldiHastalıklı etler ne oldu? Et ve Süt Kurumu'ndan açıklama geldiGüncel

Kaynak: ANKA

Etiketler
ihracat Kırmızı et Hastalık
Son Güncelleme:
Show TV Çukur'un efsanesi geri dönüyor. Başrol kadrosu da şekillendi Show TV Çukur'un efsanesi geri dönüyor. Başrol kadrosu da şekillendi
Sıcak havada sıcak içecek içmek serinletiyor Sıcak havada sıcak içecek içmek serinletiyor
Türk Doktor'dan büyük başarı! Uluslararası "Hibbs" ödülüne aday oldu Türk Doktor'dan büyük başarı
Balık hafızalı 3 burç belli oldu... Onlardan uzak durmalısınız! Çok tehlikeliler Balık hafızalı 3 burç belli oldu... Onlardan uzak durmalısınız! Çok tehlikeliler
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den İstanbul dahil 17 il için sağanak uyarısı Meteoroloji'den İstanbul dahil 17 il için sağanak uyarısı
Bankacılık sektöründe hareketlilik: İhtiyaç kredilerinde faiz oranı düştü İhtiyaç kredilerinde faiz oranı düştü
Diyanet İşleri'nin araba sevdası: Erbaş’ın, özel kalemine 4,5 milyon TL değerinde yeni makam aracı alındı Erbaş’ın, özel kalemine yeni makam aracı alındı
Hesaplar değişti! Milyonlarca emeklinin merak ettiği yeni kök maaş tablosu Milyonlarca emeklinin merak ettiği yeni kök maaş tablosu
Dervişoğlu’ndan milletvekillerine Akşener uyarısı: Bunu yapmayanların partide yeri yok, kapı orada! Dervişoğlu’ndan milletvekillerine Akşener uyarısı