Sofradaki Gizli Tehlike! Acı Biber Yerken Bir Kez Daha Düşünün: Anksiyeteye Neden Oluyor

Türk mutfağında başta kebap, lahmacun olmak üzere farklı yemeklerde kullanımı ile sofralarda yer alan, kimileri için lezzetiyle severek tüketilen acı biber, pazar ve manav tezgahlarında en fazla tercih edilen ürünler arasında.

Manav işleten Şafak Çaylak, "Sürekli satın alan müşterilerimiz var. Acı biberin mutluluk verdiğini de söylüyorlar. Acı biberi severek tüketenler sık sık satın alıyor" derken uzman isimden kritik bir uyarı geldi.

RUH SAĞLIĞINI DOĞRUDAN ETKİLİYOR

Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu da acı biberin aşırı tüketiminin farklı rahatsızlıklara neden olabileceğine dikkati çekti.

"Acı biberi yeterli ve dengeli bir şekilde tüketirsek hem fiziksel hem de psikolojik olarak çok güzel etkileri var" diyen Manavoğlu şöyle devam etti:

"Ancak her şeyde olduğu gibi acı biberde de fazla tüketimiyle vücutta ve psikolojik olarak ne yazık ki olumsuz travmalar yaşayabiliyoruz. Acı biberin içerisinde bulunan kapsaisin etkili bir madde. Acı biberi tükettiğimizde bu maddeyle birlikte hem ağzımızdaki hem de midemizdeki reseptörlere uyarı gidiyor. Bir stres mekanizması devreye giriyor bu acıyla beraber.

ANKSİYETEYE KADAR GİDİYOR

Burada beyin uyarılara istinaden belli hormonları salgılıyor. Özellikle dopamin ve endorfin gibi bize mutluluk sağlayıcı hormonlar devreye giriyor. Bize aslında kısa süreli olarak bir mutluluk hissi düşünmemizi ve o moda girmemizi sağlayan bir hormon salgılanmasına sebep oluyor.

Ancak biz bunu aşırı şekilde tükettiğimizde buradaki reseptörler, bu acıya karşılık biraz daha stres kısmına ve sinirliliğe hatta ilerleyen seviyelerde anksiyeteye kadar giden durumlara neden oluyor."

Kaynak: DHA