Doğal Görünümlü Ölümcül Tuzak! Türk Eczacıları Birliği'nden Kritik Uyarı

Türk Eczacıları Birliği, sosyal medyada satılan 'doğal' zayıflama ürünlerinin ciddi sağlık riski taşıdığını belirterek, zayıflama kahvesi nedeniyle kalbi duran 32 yaşındaki bir kişinin entübe edildiğini duyurdu.

Türk Eczacıları Birliği (TEB), sosyal medyada 'doğal' veya 'tamamen bitkisel' etiketiyle satılan zayıflama ürünlerine ilişkin önemli bir uyarı yayımladı. Birlik, kontrolsüz ve denetimsiz şekilde pazarlanan bu ürünlerin ciddi sağlık riskleri taşıdığını belirterek çarpıcı bir örnek paylaştı: 32 yaşındaki bir kişinin, 'zayıflama kahvesi' kullandıktan sonra kalbinin durduğu ve entübe edildiği açıklandı.

'KOLAY ÇÖZÜM GİBİ VAATLER YANILTICIDIR'

TEB tarafından yapılan açıklamada, “Sağlığın kısa yolu yoktur” denilerek şu ifadeler kullanıldı: "Metabolizmayı hızlandırdığı iddiasıyla satılan, ‘doğal’ ve ‘bitkisel’ gibi aldatıcı ifadelerle pazarlanan ürünler tehlikelidir. İnternetten alınan bu kahve ve çay formundaki zayıflama ürünleri masum değildir. ‘Kolay çözüm’, ‘anında etki’, ‘sihirli formül’ gibi vaatler yanıltıcıdır. Vitamin, mineral ve bitkisel ürünlerin Sağlık Bakanlığı denetiminde olması gerekir."

Birlik, vatandaşlara bu tür ürünleri doktor ve eczacı danışmanlığı olmadan kullanmamaları uyarısında bulundu. Açıklamada, sosyal medyada 'tamamen bitkisel' adı altında satılan ürünlerin içeriklerinin denetlenmediği ve kalp ritim bozukluğu, organ yetmezliği gibi ciddi yan etkilere yol açabildiği vurgulandı.

