DSÖ Alarm Verdi! Obezitede Korkutan Tablo

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), küresel obezite krizine ilişkin çarpıcı verileri paylaştı. Örgütün Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünya genelinde 1 milyardan fazla kişinin obeziteyle yaşadığını söyledi. Ghebreyesus, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada obezitenin 'çağımızın en ciddi halk sağlığı sorunlarından biri' olduğunu belirterek, hastalığın kalp rahatsızlıkları, diyabet ve bazı kanser türleri için zemin hazırladığını ifade etti.

3,7 MİLYON KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU

DSÖ verilerine göre yalnızca 2024 yılında 3,7 milyon kişi obeziteye bağlı nedenlerle hayatını kaybetti. Ghebreyesus, obezitenin aynı zamanda ülkelerin sağlık sistemleri ve ekonomileri üzerinde büyük baskı yarattığını vurguladı. Ghebreyesus, glukagon benzeri peptid-1 reseptör agonistleri (GLP-1) olarak bilinen ve son yıllarda obezite tedavisinde kullanılan ilaçlara da değinerek, bu ilaçların birçok hastaya umut vadettiğini söyledi. Ancak obezitenin 'yalnızca ilaçla çözülemeyecek kadar karmaşık bir hastalık' olduğunu belirtti.

'ÇOK YÖNLÜ MÜCADELE ŞART'

Genel Direktör, DSÖ’nün yeni kılavuzunda obeziteyle mücadele için üç temel başlık sıraladı:

Sağlıklı yaşam koşullarını destekleyecek güçlü politikalar Risk grubundakiler için tarama ve erken müdahale Hastalar için yaşam boyu, kişi merkezli bakım

Ghebreyesus, küresel ölçekte etkili bir mücadele için kapsamlı, sürdürülebilir ve çok katmanlı politikaların hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: AA