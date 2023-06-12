Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in kurucusu olduğu BioNTech'e açılan milyonluk davada yeni gelişme!

Bir sağlık çalışanının koronavirüs aşısının yan etkileri olduğu iddiasıyla Almanya merkezli biyoteknoloji firması BioNTech aleyhine Hamburg Eyalet Mahkemesi'nde açtığı davanın ilk duruşması iptal edildi.

Hamburg Eyalet Mahkemesi'nde ilk duruşmasının bugün görülmesi beklenen davaya ilişkin basına yansıyan haberlerde, davacının reddi hakim talebinde, davanın önemi nedeniyle bir yargıç yerine hakimlerden oluşan bir kurul tarafından karara bağlamasının istendiği belirtildi. Mahkeme, bu talebi birkaç gün içinde değerlendirecek.

İDDİALAR: KOL VE BACAKLARDA ŞİŞLİK, YORGUNLUK, BEYİN SİSİ...

Almanya'daki mahremiyet yasası kapsamında isminin gizli kalması hakkını kullanan davacı adına hukuk firması Rogert & Ulbrich tarafından açılan dava 12 Haziran'da başlayacaktı. Davacı, aşı olduktan sonra vücudunun üst kısmında ağrı, kol ve bacaklarda şişlik, yorgunluk, uyku bozukluğu ve beyin sisi gibi semptomların ortaya çıktığını ileri sürerek, aşının neden olduğu bedensel zarar için 150 bin euro (3.7 milyon TL) tazminat talep etmişti.

Davacı, ayrıca belirlenmemiş maddi zarar için de tazminat talebinde bulunmuştu. BioNTech ise iddiaları inceledikten sonra bunları asılsız bularak davanın düşürülmesini talep etmişti.

Kaynak: AA