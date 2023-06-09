Koronavirüsün bir etkisi daha kanıtlandı!

Avusturalyalı bilim insanları, koronavirüs (Kovid-19) virüsünün beyin dokusuna adaptasyonla kronik sinir sistemi hastalıklarıyla sonuçlanacak nörobiyolojik belirtilere sebep olduğunu kanıtladı.

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Koronavirüsün bir etkisi daha kanıtlandı!

Drug Target Review'in haberine göre, Avusturalya’da Queensland Üniversitesinden araştırmacılar, Kovid-19 virüsünün beyindeki nöron ve glia hücrelerinin zarlarından füzyonla geçebildiğini kanıtladı.

Yapılan deneylerde, laboratuvar ortamında elde edilen fare ve insan beyin kültürleri yeşil floresan protein (GFP) ile işaretledikten sonra Kovid-19 virüsü (SARS-CoV-2) ile enfekte edildi.

HÜCRELER ARASI BAĞLAR KURDUĞU GÖZLEMLENDİ

Virüsün nöron ve glia hücrelerinin zarlarından füzyonla geçebildiği ve hücreler arası bağlar kurduğu gözlemlendi.

Araştırmacılardan Martinez-Marmol, literatürdeki genel kanının, bir virüs beyne girdiğinde ya hücre ölümü gerçekleşir ya da enfeksiyon gözlemlenebilir şeklinde iki olasılık olduğunu ifade ederek, "Ancak üçüncü bir olasılığı kanıtladık. Bu da nöral füzyon" açıklamasında bulundu.

HIV, KUDUZ GİBİ VİRÜSLERİN İŞLEYİŞİNİ ANLAMADA ÖNEMLİ BİR ADIM

Araştırmacılar, Kovid-19’un davranışını anlamanın, sinir sistemine saldıran HIV, kuduz, kızamık, Zika ve diğer virüslerin de nöropatolojisini ve işleyişini anlamada önemli bir adım olduğunu belirtiyor.

Araştırma "Science Advances" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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