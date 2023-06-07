5,5 milyon yıllık eski bir fil mezarlığı keşfedildi

Araştırma ekibi, Montbrook Fosil Kazısı'nda gomfoter iskeletlerinin parçalarını bulmuştu ki bu özel bir şey değildi. Çünkü daha öncesinde orada parçalar ve tek tük kemikler bulunmuştu ve dolayısıyla olağandışı bir şey gözükmüyordu. Fakat ekip, birkaç gün sonra devasa bir ayağa benzeyen bir şey buldu. Sonraki çalışmalarda bunun çok büyük bir gomfotere ait olduğunu ortaya çıktı. Çok geçmeden de tüm iskeleti çıkarmayı başardılar.

Ancak kısa süre sonra, ölen hayvanın yalnız olmadığı anlaşıldı. Kazıların devamında, bir yetişkine ve en az yedi yavruya ait iskeletler bulundu. Ekibin hayvanların boyutlarını tam olarak belirleyebilmeleri için daha fazla çalışma yapması gerekiyor, ancak yetişkin olanın yaklaşık 2,4 metre boyunda olduğunu düşünülüyor.



Florida Müzesi omurgalı paleontolojisi koleksiyon müdürü Narducci, Montbrook’ta daha önce hiç böyle toplu olarak gömülmüş hayvanların bulunduğu bir alan görmediklerini ve bu bölgede genellikle küçük iskelet parçaları bulduklarını söyledi. Hepsinin aynı anda öldüğü bir durum olmadığını düşünen Narducci, bir ya da birden fazla sürü üyesinin farklı zamanlarda bu noktaya sıkışıp kaldığını düşünüyor. Ayrıca, gomfoterlerin hızlıca gömülmüş ya da nehrin akışının azaldığı bir yerde takılı kalmış olabileceklerini dile getiriyor.

İnsanlar gelene kadar, fillerin akrabaları olan hayvanlar çoğu kıtada bol miktarda bulunuyordu ve gomfoterler en çeşitlilerinden biriydi. Bu büyük memeliler, kayıtlarda 20 milyon yıldan fazla bir geçmişe sahip. İlk olarak Afrika'da ortaya çıktılar ve daha sonra Avrupa ve Asya'ya yayıldılar. En sonunda Bering Köprüsü'nü geçerek Kuzey Amerika'ya ulaştılar. Bu süre zarfında, yerleştikleri her yerde hayatta kalmalarını sağlayan çeşitli benzersiz özellikler geliştirdiler.

Montbrook kazısı, gelecekteki araştırmalar için heyecan verici şeyler sunuyor ve çok uzun zaman önce Kuzey Amerika'da dolaşan bu muazzam hayvanlar hakkında daha fazla bilgi edinme fırsatı sağlıyor.