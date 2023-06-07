Çin'de 'uçan araba' uçuş testi yapıldı

Çinli e-otomobil üreticisi Xpeng'in yan kuruluşu olan XPeng Aeroht tarafından geliştirilen "uçan araba" X2, Sarı Nehir üzerinde test uçuşu yaptı.

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Çin'de 'uçan araba' uçuş testi yapıldı

Kısa bir süre önce yapılan test uçuşu, Çin'in kuzeybatısında yer alan Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin Zhongwei kentindeki Shapotou Resort'ta gerçekleşti.

Cumhuriyet'in haberine göre Bu yılın başlarında XPeng Aeroht, "uçan araba" X2'in insanlı uçuşlarına devam etmek için yetkililerden şartlı izin aldığını duyurmuştu.

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