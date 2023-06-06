200 bin yıllık Hominid mezarlığı bulundu: 'Evrime bakışı değiştirebilir'

Bilim insanları, Güney Afrika'nın Johannesburg kenti yakınlarında dünyanın bilinen en eski mezarlığını keşfedildiğini öne sürdü.

Artı Gerçek'in aktardığına göre paleontologlar, yaklaşık 200 bin yıllık mezarda daha önce karmaşık sosyal davranışlar göstermekten aciz olduğu düşünülen insan türünün (Homo sapiens sapiens) küçük beyinli uzak akrabalarına ait kalıntıların bulunduğunu düşünüyor. Daha önce Orta Doğu ve Afrika'da bulunan en eski mezarlar çağdaş insan türünün kalıntılarını içeriyordu ve yaklaşık 100 bin yaşında olduğu tahmin ediliyordu.

İNSANLIĞIN EVRİME BAKIŞINI DEĞİŞTİREBİLİR

Bilim insanları, keşifle ilgili olarak, çağdaş insan türüne kıyasla daha küçük beyinli Homo naledi adı verilen türün çağdaş insan türüyle bu kadar uzun süre yaşamış olmasının, büyük bir beynin zorunlu olarak evrimsel bir avantaja yol açacağı varsayımına karşı önemli bir kanıt olabileceği yorumunu yapıyor.

2013 yılında Güney Afrika'da bulunan ve "İnsanlığın Beşiği" olarak bilinen bölgede yerin yaklaşık 30 metre altında yapılan keşfe imza atan ekibin lideri paleoantropolog Lee Berger, "Homo naledi bize o kadar da özel olmadığımızı söylüyor" dedi. Araştırmacılar daha önce de Homo naledi türünün karmaşık bilişsel ve duygusal davranışlar sergileyebildiğine dair kanıtlara ulaşıldığını hatırlatarak bulguların mevcut insan evrimi anlayışına meydan okuduğunu vurguladı.

BUZ DEVRİNİN İNSANIMSI TÜRÜ: HOMO NALEDİ

Homo naledi, Buz Devri'nde yaşamış bir insan türü olarak biliniyor. Güney Afrika'nın Johannesburg kenti yakınlarında, Yükselen Yıldız adı verilen bir mağaranın, Dinaledi adlı odasında 2013'te keşfedilen 15 bireyle bölgedeki çalışmalara ağırlık verilmişti. Tür, bilim insanları tarafından, boy ve vücut kütlesi, küçük kafatası hacmi ve kafatası şekli bakımından küçük-bedenli insan popülasyonları ile benzer özellikler göstermekte olduğu için erken Homo türleri ile kıyaslanmaktadır.