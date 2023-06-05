Bilim insanları uzayda beklenmedik bir örüntüde dizilmiş yapılar bulundu

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, Samanyolu galaksisinin ortasında yer alan bu yapılar, merkezdeki karadeliği işaret ediyor. Araştırma, The Astrophysical Journal Letters'da yayımlanan, "The Population of the Galactic Center Filaments: Position Angle Distribution Reveal a Degree-scale Collimated Outflow from Sgr A* along the Galactic Plane" (Galaktik Merkez İplikçikleri Popülasyonu: Pozisyon Açısı Dağılımı, Galaktik Düzlem Boyunca Sgr A*'dan Derece Ölçekli Koşutlanmış Dışa Akışı Ortaya Çıkarıyor) başlıklı yeni makalede açıklandı.

"KAOTİK BİR ALANIN ORTASINDA DÜZEN BULMAK TATMİN EDİCİ BİR ŞEY"

Araştırmacılar her biri 5 ila 10 ışık yılı uzunluğundaki bu yapılardan yüzlerce olduğunu söylüyor. Northwestern Üniversitesi'nden araştırmayı yöneten Farhad Yusef-Zadeh, "Karadeliğe doğru işaret ediyor gibi görünen yapılardan oluşan yeni bir popülasyonu birdenbire bulmak sürpriz oldu" derken, şunları kaydediyor:

"Bunları gördüğümde gerçekten afalladım. Kendimizi kandırmadığımızdan emin olmak için çok çalışmak zorunda kaldık. Ve bu iplikçiklerin rasgele değil, karadeliğimizin dışarıya madde atmasına bağlı gibi göründüğünü bulduk. Onları inceleyerek karadeliğin dönüşü ve yığılma diskinin yönelimi hakkında daha fazla bilgi edinebiliriz. Galaksimizin çekirdeği gibi kaotik bir alanın ortasında düzen bulmak tatmin edici bir şey."

1980'LERİN BAŞINDA TEK BOYUTLU İPLİKÇİK BULUNMUŞTU

Bilim insanlarının bu yapıların nereden geldiğine dair doğrulanmış bir açıklaması bulunmuyor. Olası açıklamalardan biri ise, birkaç milyon yıl önceki bazı hareketliliklerin ardından dışarı atıldıkları.

1980'lerin başında Profesör Yusef-Zadeh, Samanyolu'nun merkezindeki Sagittarius A* adlı karadeliğin yakınında galaksi boyunca salınan bir dizi devasa, tek boyutlu iplikçik bulmuştu. Daha önce keşfedilmeyen bu yeni iplikçikler çok daha kısa ve boylu boyunca uzanarak karadelikten dışarı doğru yayılıyor. Yusef-Zadeh, "Her zaman dikey iplikçikleri ve kökenlerini düşünüyorduk. Dikey olmalarına alışkınım. Düzlem boyunca başkalarının da olabileceğini hiç düşünmemiştim" dedi.