Apple, iOS 16 ve iPadOS 16'nın kullanım oranlarını açıkladı

Apple, geliştirici web sitesinde iOS 16 ve iPadOS 16'nın kullanım oranı verilerini güncelledi. Son verilere göre, iOS 16 artık son dört yılda piyasaya sürülen aktif iPhone modellerinin %90’ında bulunuyor. Ardından %8 ile iOS 15 geliyor ve kalan cihazlar daha eski yazılım sürümlerini kullanıyor.

Ancak tüm aktif iPhone’lara bakıldığında, Apple’ın bu yılın başlarında yayınladığı iOS 16 kullanım verilerinden %28'lik bir artışla, iOS 16 güncellemesinin cihazların %81’inde çalıştığı görülüyor. Apple, bu kullanım verilerini App Store’da işlem yapan cihazlara bağlı olarak topluyor.

iPadOS 16 KULLANIM ORANLARI

iPadOS 16 ise artık son dört yılda piyasaya sürülen tüm iPad’lerin %76’sında çalışıyor. Ayrıca, önceki verilere göre %21’lik bir artışla tüm aktif iPad modellerinin %71’i, iPadOS 16’yı çalıştırıyor.

En son yazılıma geçişlere bakıldığında, büyük oranda Apple ekosisteminin bütünlüğü nedeniyle Apple cihazları Android’in önünde yer almaya devam ediyor. Örneğin, en son bu yılın Nisan ayında yayınlanan verilere göre, Google’ın Android 11 R yazılımı %23,5 ile tüm sürümler arasında en yüksek paya sahipti.

iOS ve iPadOS’un güncel en son kararlı sürümleri geçtiğimiz ay yayınlanan iOS 16.5 ve iPadOS 16.5. En son cihaz kullanım verileri, Apple’ın bir sonraki büyük yazılım güncellemeleri olan iOS 17 ve iPadOS 17 hakkında konuşacağı WWDC 2023 etkinliğinden sadece birkaç gün önce açıklandı.

iOS 17’nin, pek çok farklı özelliğin yanı sıra yeniden tasarlanmış sistem uygulamaları ve kilit ekranında adım adım navigasyona sahip olması ve iPhone’lara üçüncü taraf kaynaklardan yükleme işlevselliğini getirmesi bekleniyor. Ancak üçüncü taraf kaynaklardan yükleme özelliğinin yalnızca Avrupa bölgesiyle sınırlı olacağı söyleniyor.