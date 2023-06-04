Dünya'nın yeni bir yan-uydusu keşfedildi

Uzaydaki bazı cisimler, tam olarak bizimle beraber seyahat etmeseler de bir süre boyunca yolumuza eşlik ederek bize yalnız olmadığımızı hatırlatıyor. Bu tür cisimler Dünya’nın yarı uyduları olarak adlandırılır ve gezegenimizin tam uyduları olmasalar da, Güneş etrafındaki yörüngeleri aynı zamanda Dünya’nın çevresinde de dolaşmaları anlamına gelir. Ve şimdi Dünya’nın yeni bir yarı-uydusu var gibi gözüküyor.

Chip Online'da yer alan habere göre, 2023 FW olarak adlandırılan cisim dört veya beş katlı bir binadan çok da büyük değil, yani göreceli olarak oldukça küçük. Gezegenimiz açısından bakıldığında etrafımızda ortalama 26,9 milyon kilometrelik bir mesafe ile dolaşıyor ama yine de bir doğal uydu sayılmıyor. Bu cisim ve diğer uydu benzeri cisimlerin bu kadar tuhaf bir yörüngeye sahip olmalarının nedeni, Dünya ile tam bir rezonansta olmalarıdır. Bu, gezegenimizle aynı zamanda Güneş’in etrafında tam bir dönüş yaptıkları anlamına gelir.

Ancak bu cisimler, 1,5 milyon kilometreye kadar uzanan ve Hill Küresi (veya Roche Küresi) olarak adlandırılan Dünya’nın yerçekimi etkisinin çok ötesinde yer alır. Yarı uyduların Dünya etrafındaki hareketi tesadüftür ve onları bu yörüngede tutan gezegenimizin çekim gücü değildir. Bu yarı uydular gezegenimize sürekli olarak eşlik etmez. Bilinen en istikrarlı örnekleri, 2016’da keşfedilen 469219 Kamoʻoalewa’dır. Ay’ın bir parçası olabileceği söylenen bu cisim, en az bir asırdır Dünya’nın yörüngesinde dönüyor ve yüzyıllar boyunca da bunu yapmaya devam edecek.

2023 FW’nin Fransız astronom ve gazeteci Adrien Coffinet tarafından yürütülen bir ön analizi, Kamoʻoalewa’nın rekorunun bu yeni nesne tarafından aşılabileceğini öneriyor. Bu cisim, en az MÖ 100’den beri bize eşlik ediyor olabilir ve uzun bir süre daha yoluna bizimle devam edecek gibi gözüküyor.

Coffinet, Sky and Telescope ile yaptığı görüşmede “Dünyanın bugüne kadar bilinen en uzun yarı uydusu gibi görünüyor” dedi.

2023 FW, bir Yakın Dünya Nesnesi olmasına rağmen bizim için herhangi bir risk oluşturmuyor. Gezegenimize olan mesafesini koruyor ve eğer bu değişirse, gezegenimiz için herhangi bir tehlike oluşturmasından on yıllarca öncesinde bu değişimden haberimiz olacak.