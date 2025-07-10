Organların Yaşı, Ömrü Belirliyor: Genç Kalmak Mümkün mü?

Stanford Üniversitesi’nin araştırması, organların farklı hızlarda yaşlandığını ortaya koydu. Genç kalan organlar, Alzheimer, diyabet ve kalp hastalıkları gibi ciddi sağlık sorunlarına karşı koruma sağlıyor. Uzmanlar, sağlıklı yaşam tarzının hem zihni hem de bedeni genç tuttuğunu vurguluyor.

Baybars Ergün Baybars Ergün
Son Güncelleme:
Organların Yaşı, Ömrü Belirliyor: Genç Kalmak Mümkün mü?
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Stanford Üniversitesi öncülüğünde yürütülen ve Nature dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, vücuttaki organların farklı hızlarda yaşlanabildiğini ortaya koydu. Bilim insanları, kandaki belirli protein zincirlerini analiz ederek bir kişinin organlarının biyolojik yaşını tespit edebiliyor. Araştırma, daha “genç” kalan organların uzun ve sağlıklı bir yaşamla doğrudan bağlantılı olduğunu gösteriyor.

YAŞLI BEYİNLER ALZHEIMER OLUYOR

Araştırma sonuçlarına göre, organların biyolojik yaşının daha ileri olması; kalp yetmezliği, KOAH, tip 2 diyabet ve Alzheimer gibi ölümcül hastalıklarla ilişkili. Özellikle “yaşlı” bir beyne sahip bireylerin Alzheimer’a yakalanma riskinin çok daha yüksek olduğu vurgulanırken, “genç” bir beynin ise bilişsel gerilemeye karşı doğal bir kalkan görevi gördüğü belirtildi.

ORGANLAR NASIL GENÇ KALIR?

Uzmanlar, organları genç tutmanın yollarını da araştırdı. Buna göre, düzenli ve yoğun egzersiz, balık ve kümes hayvanları gibi sağlıklı protein kaynaklarıyla beslenmek, zihinsel aktivitelerde bulunmak ve ileri eğitim almak, beyin sağlığını koruyabiliyor. Basit bulmacaların dahi zihinsel çöküşü yavaşlattığı belirtiliyor.

Öte yandan, sigara ve alkol tüketimi, işlenmiş gıdalar, uyku bozuklukları ve sosyoekonomik zorluklar organ yaşlanmasını hızlandırıyor. Özellikle HITT (yüksek yoğunluklu interval antrenman) gibi egzersizler, beyne giden kan akışını artırarak demansa karşı daha etkili olabilir. Ancak yatmadan önce yapılan ağır egzersizler uykuyu olumsuz etkileyerek ters etki yaratabilir.

Araştırmalar, egzersizin ideal yaş aralığını 45-65 olarak belirlerken, aşırı egzersizin ise beyin kanaması gibi ciddi sonuçlara neden olabileceği uyarısında bulunuyor. Demansa karşı korunmak için sosyal ilişkileri sürdürmek, sağlıklı kiloyu korumak, işitme kaybını önlemek de önemli faktörler arasında. İngiltere’de 2040 yılına kadar 1,4 milyon kişinin demans hastası olacağı öngörülürken, hastalığın ekonomik yükünün yıllık 90 milyar sterline ulaşması bekleniyor. Uzmanlar, erken teşhisin semptomların yönetilmesinde kritik rol oynadığına dikkat çekiyor.

Etiketler
Demans Sağlık
Son Güncelleme:
Binlerce Göz Damlası Geri Çağrıldı! Bulaşıcı ve Kör Edici... Binlerce Göz Damlası Geri Çağrıldı! Bulaşıcı ve Kör Edici...
İsviçre'den Çikolata Piyasasında Devrim! Yeni Tat İcat Edildi İsviçre'den Çikolata Piyasasında Devrim! Yeni Tat İcat Edildi
Kardiyolog Doktor Açıkladı: Her Gün Sağlıklı Diye Alıyoruz Ama Kalp Krizini Tetikliyor Kardiyolog Doktor Açıkladı: Her Gün Sağlıklı Diye Alıyoruz Ama Kalp Krizini Tetikliyor
5 Kanser İlacı SGK Geri Ödeme Kapsamına Alındı: 48 Bin Hasta Faydalanacak 5 Kanser İlacı SGK Geri Ödeme Kapsamına Alındı
ÇOK OKUNANLAR
Real Madrid'in Hezimetinin Ardından Arda Güler Hedefte! Demediklerini Bırakmadılar Arda Güler Hedefte! Demediklerini Bırakmadılar
Şile Belediyesi'ne Operasyon: Belediye Başkanı Özgür Kabadayı Gözaltına Alındı Şile Belediyesi'ne Operasyon
Fahrettin Altun'a Yeni Görev: İletişim Başkanlığı'na Burhanettin Duran Atandı İletişim Başkanlığı'na Burhanettin Duran Atandı
İslam Memiş, 'Şov Yeni Başlıyor' Diyerek Tarih Verdi: Altından Daha Çok Kazandıracak İslam Memiş, 'Şov Yeni Başlıyor' Diyerek Tarih Verdi: Altından Daha Çok Kazandıracak
Mehmet Murat Çalık İçin 'Hayati Tehlike' Uyarısı: Anjiyo Oldu, Yoğun Bakıma Alındı Mehmet Murat Çalık İçin 'Hayati Tehlike' Uyarısı