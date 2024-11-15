Görünmez Tehlike İl İl Geziyor! Genç, Yaşlı Fark Etmiyor Ölüme Yol Açıyor

İzmir'in Konak ilçesindeki bir apartmanda 1 yaşındaki bebek Toprak Altay Kınalı, yapılan haşere ilaçlaması sonrasında zehirlenerek hayatını kaybetti.

Bodrum’da 6 yaşındaki Karya, 6 aylık Araz, Konya’da 7 yaşındaki Ahmet, Ankara’da anne Türkan ve 10 yaşındaki kızı Elif de böcek ilacı nedeniyle hayatını kaybetmişti.

İzmir’deki facia sonrasında benzer ölümler yeniden gündem oldu. TRT Haber'e konuşan Prof. Dr. Özkan, böcek ilaçların nasıl zehirlenme etkisini yarattığını açıkladı.

“İLAÇLARI KULLANMAK PROFESYONELLİK İSTER”

İlaç etkilerinin hem kısa hem de uzun bir süre içinde etki gösterebileceğini ifade eden Özkan, “Bu ilaçları kullanmak profesyonellik ister. Özel maske, eldiven, ilaçlama aleti ve tecrübe gerektirir. Bu işi yapan firmaların maliyeti yüksek olduğundan vatandaş kendisi sorunu çözmeye çalışıyor. Kendileri çözmeye çalışınca da böyle sonuçlar ortaya çıkıyor” dedi.

YOĞURT, ZEHRİN GEÇMESİNE ÖNLEM DEĞİL

Böcek ilacı zehirlenmelerinde yoğurdun bir faydasının olmadığına dikkat çeken uzmanlar ise zehirlenme sonrası ağızdan alınan gıdaların kusmaya ve sıvının akciğere kaçmasına sebep olabileceğini belirterek uyardı.

İzmir’de 1 yaşındaki bebeğin dışında ilaç zehirlenmesi nedeniyle gerçekleşen diğer ölümler ise şöyle:

2024- KONYA

Konya’da Ocak ayında evine böcek ilacı koyan Abdülkerim El Ahmed, eşi ve çocuklarıyla birlikte akrabalarının yanına gitti. Üst katta oturan ev sahibi Necla Duran, kızı Ayşegül Temel, torunları Fatmanur, Yasin, Ahmet Enes Temel, Semanur Büyükgöker, Mine Büyükgöker ve Sena Gül Büyükgöker mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. İçlerinden Ahmet Enes hayatını kaybetti.

2023- ANKARA

Ankara’nın Keçiören ilçesinde baş dönmesi, bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle hastaneye başvuran anne Türkan ve 10 yaşındaki kızı Elif’in böcek ilacı nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

2023- BODRUM

Bodrum’da evini ilaçlamak için buğday biti olarak adlandırılan tarım ilacını kullanan Sandık ailesinin çocukları 6 yaşındaki Karya ve 6 aylık kardeşi Uraz hayatını kaybetti.

Kaynak: TRT