Görünmez Tehlike İl İl Geziyor! Genç, Yaşlı Fark Etmiyor Ölüme Yol Açıyor

İzmir’de 1 yaşındaki bebeğin böcek ilaçlaması sonrasında zehirlenerek hayatını kaybetmesinin ardından gözler, aynı şekilde hayatını kaybedenlere çevrildi. Böcek ilacı nasıl ölüme sebep oluyor? İşte detaylar…

Son Güncelleme:
Görünmez Tehlike İl İl Geziyor! Genç, Yaşlı Fark Etmiyor Ölüme Yol Açıyor

İzmir'in Konak ilçesindeki bir apartmanda 1 yaşındaki bebek Toprak Altay Kınalı, yapılan haşere ilaçlaması sonrasında zehirlenerek hayatını kaybetti.

Bodrum’da 6 yaşındaki Karya, 6 aylık Araz, Konya’da 7 yaşındaki Ahmet, Ankara’da anne Türkan ve 10 yaşındaki kızı Elif de böcek ilacı nedeniyle hayatını kaybetmişti.

İzmir’deki facia sonrasında benzer ölümler yeniden gündem oldu. TRT Haber'e konuşan Prof. Dr. Özkan, böcek ilaçların nasıl zehirlenme etkisini yarattığını açıkladı.

Görünmez Tehlike İl İl Geziyor! Genç, Yaşlı Fark Etmiyor Ölüme Yol Açıyor - Resim : 1

“İLAÇLARI KULLANMAK PROFESYONELLİK İSTER”

İlaç etkilerinin hem kısa hem de uzun bir süre içinde etki gösterebileceğini ifade eden Özkan, “Bu ilaçları kullanmak profesyonellik ister. Özel maske, eldiven, ilaçlama aleti ve tecrübe gerektirir. Bu işi yapan firmaların maliyeti yüksek olduğundan vatandaş kendisi sorunu çözmeye çalışıyor. Kendileri çözmeye çalışınca da böyle sonuçlar ortaya çıkıyor” dedi.

YOĞURT, ZEHRİN GEÇMESİNE ÖNLEM DEĞİL

Böcek ilacı zehirlenmelerinde yoğurdun bir faydasının olmadığına dikkat çeken uzmanlar ise zehirlenme sonrası ağızdan alınan gıdaların kusmaya ve sıvının akciğere kaçmasına sebep olabileceğini belirterek uyardı.

İzmir’de 1 yaşındaki bebeğin dışında ilaç zehirlenmesi nedeniyle gerçekleşen diğer ölümler ise şöyle:

Görünmez Tehlike İl İl Geziyor! Genç, Yaşlı Fark Etmiyor Ölüme Yol Açıyor - Resim : 2

2024- KONYA

Konya’da Ocak ayında evine böcek ilacı koyan Abdülkerim El Ahmed, eşi ve çocuklarıyla birlikte akrabalarının yanına gitti. Üst katta oturan ev sahibi Necla Duran, kızı Ayşegül Temel, torunları Fatmanur, Yasin, Ahmet Enes Temel, Semanur Büyükgöker, Mine Büyükgöker ve Sena Gül Büyükgöker mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. İçlerinden Ahmet Enes hayatını kaybetti.

Görünmez Tehlike İl İl Geziyor! Genç, Yaşlı Fark Etmiyor Ölüme Yol Açıyor - Resim : 3

2023- ANKARA

Ankara’nın Keçiören ilçesinde baş dönmesi, bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetleriyle hastaneye başvuran anne Türkan ve 10 yaşındaki kızı Elif’in böcek ilacı nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Görünmez Tehlike İl İl Geziyor! Genç, Yaşlı Fark Etmiyor Ölüme Yol Açıyor - Resim : 4

2023- BODRUM

Bodrum’da evini ilaçlamak için buğday biti olarak adlandırılan tarım ilacını kullanan Sandık ailesinin çocukları 6 yaşındaki Karya ve 6 aylık kardeşi Uraz hayatını kaybetti.

İzmir’deki Faciada Acı Detay! Ölen Bebeğin Amcası Açıkladıİzmir’deki Faciada Acı Detay! Ölen Bebeğin Amcası AçıkladıGüncel

Türkiye'nin Kanını Donduran Cinayet: 2 Yaşındaki Bebeğinin Biberonuna Tiner Koyup İçirdi!Türkiye'nin Kanını Donduran Cinayet: 2 Yaşındaki Bebeğinin Biberonuna Tiner Koyup İçirdi!Güncel

Kaynak: TRT

Son Güncelleme:
Araştırmalar Kanıtladı: Hem Kalbi Koruyor Hem Kilo Verdiriyor! Yaşlılığa Resmen Düşman Araştırmalar Kanıtladı: Hem Kalbi Koruyor Hem Kilo Verdiriyor! Yaşlılığa Resmen Düşman
Gözlük Kullanmamak İçin Bunu Yapıp Acı Çekiyorlar: Uzman İsimden 'Kör Olabilirsiniz' Uyarısı Geldi! Gözlük Kullanmamak İçin Bunu Yapıp Acı Çekiyorlar: Uzman İsimden 'Körlük' Uyarısı Geldi!
AIDS’li 100 Çocuk Tedavi Altında! İzmir’in Ardından İstanbul’da Korkunç Tablo İzmir’in Ardından İstanbul’da Korkunç Tablo
Fast Food Devi Bakteri Saçıyor! Yiyen Hastanelik Oldu Fast Food Devi Bakteri Saçıyor! Yiyen Hastanelik Oldu
Çocuk Vakalar Pik Yaptı! Sinsice İlerliyor, 'Sessiz Pandemi' Türkiye'yi Esir Aldı Sinsice İlerliyor, 'Sessiz Pandemi' Türkiye'yi Esir Aldı
Hem Bulaşıcı Hem de Ölümcül! Zararsız Diye Biliniyordu Ama Yoğun Bakımlık Yapabilir Zararsız Diye Biliniyordu Ama Yoğun Bakımlık Yapabilir